Saiba quem é Peixão, traficante que comanda com mão de ferro o Complexo de Israel
Álvaro Malaquias Santa Rosa é conhecido pelo perfil violento. Com 79 anotações criminais, responde a 26 processos no Tribunal de Justiça do estado, mas nunca foi preso
Considerado um dos traficantes mais procurados do Rio, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão é conhecido pelo perfil violento. O criador do Complexo de Israel tem 79 anotações criminais e responde a 26 processos no Tribunal de Justiça do estado, mas nunca foi preso.
Além de ordenar homicídios e cobrar taxas de comerciantes, Peixão, que diz ser evangélico, é acusado de intolerância religiosa. Denúncias afirmam que ele chegou a proibir o uso de branco pelos moradores e destruiu terreiros nas favelas em que domina.
Para marcar seu território, o criminoso costuma usar a bandeira de Israel e frases da Bíblia pintadas nos muros. Na Cidade Alta, o topo de uma caixa d'água ostentava uma Estrela de Davi em néon, símbolo do domínio do criminoso. A estrela foi derrubada em março de 2025 durante uma operação das polícias Civil e Militar no complexo.
Em julho de 2020, o criminoso criou o "Complexo de Israel" nome que deu ao conjunto de favelas onde o tráfico de drogas é comandado por ele. Inclui Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco bocas e Pica-Pau.
Além destas favelas, Peixão também domina territórios de comunidades em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O traficante gosta de ser chamado por seus comparsas como Aarão, nome citado na Bíblia como irmão mais velho do profeta Moisés.
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Para marcar território onde mantém domínio, costuma usar símbolos como a bandeira de Israel e a Estrela de Davi. O poder bélico do traficante também chama a atenção da polícia. Em maio de 2023, durante uma operação, policiais civis apreenderam armamento em valor estimado em mais de R$ 1 milhão na favela Parada de Lucas.
Entre as armas apreendidas, duas chamaram a atenção dos agentes. Uma metralhadora. 50 e outra.30. Elas podem fazer disparos que perfuram a blindagem de veículos e podem até derrubar aeronaves. Na ocasião, além das metralhadoras, foram apreendidos 15 fuzis, milhares de balas de vários calibres, e 21 granadas.
Apesar de integrar a cúpula do TCP, Peixão costuma ter autonomia para chefiar o tráfico nas comunidades que controla os territórios, sem sofrer interferências da facção criminosa. Segundo a polícia, o bandido já chegou a ficar escondido fora do Rio, em Santa Catarina, usando documentos falsos.
Em 2017, para escapar de cerco policial, após rechaçar uma tentativa de invasão de uma facção rival à Cidade Alta, Peixão teria sido o responsável por ordenar a queima de veículos para dificultar o deslocamento de viaturas. Na ocasião, nove ônibus foram queimados e dois caminhões incendiados em vias expressas como a Avenida Brasil, Linha Vermelha e a Rodovia Washington Luís. Por conta do tumulto, o traficante conseguiu fugir.