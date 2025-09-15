A- A+

RIO DE JANEIRO Saiba quem era Gabriel Farrel, empresário de 31 anos que morreu em acidente de paraquedas no RJ Ele tinha saltado de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu como esperado

O empresário Gabriel Farrel, de 31 anos, fundador da rede de pizzarias Borda & Lenha, morreu neste domingo (14) após um acidente aéreo na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Ele realizava um salto de paraquedas sobre a Praia da Reserva quando o equipamento apresentou falha e não abriu corretamente. Farrel chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Civil confirmou a morte e abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Conhecido por seu espírito aventureiro e pela presença constante nas redes sociais, Farrel costumava compartilhar vídeos de suas experiências em saltos e viagens para mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok. Na véspera do acidente, publicou um vídeo em que aparecia correndo na praia de São Conrado e deixou uma mensagem sobre a importância de valorizar a vida: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível". O post acabou se transformando em um espaço de despedidas, onde amigos e seguidores deixaram homenagens.





Artistas também lamentaram a partida precoce do empresário. O cantor Xamã escreveu estar “sem acreditar”, enquanto Alan Bernardes destacou a alegria contagiante de Farrel, descrevendo-o como um irmão de vida. Familiares também prestaram tributos, entre eles a cunhada Renata Adgate, que ressaltou a importância dele para a família e afirmou acreditar que agora ele está sendo cuidado por Deus.

A trajetória empreendedora de Farrel começou em 2016, quando decidiu abandonar a faculdade de engenharia para investir numa pizzaria de forno a lenha. Com um investimento inicial de R$ 5 mil, ele adaptou uma caminhonete e passou a vender pizzas em eventos e festas. O sucesso foi imediato, abrindo caminho para a inauguração da primeira unidade fixa em 2018.

O negócio se expandiu rapidamente e ganhou ainda mais notoriedade em 2020, após a participação no programa Shark Tank Brasil, onde atraiu investimentos de empresários.

