RIO DE JANEIRO

Saiba quem era Gabriel Farrel, empresário de 31 anos que morreu em acidente de paraquedas no RJ

Ele tinha saltado de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu como esperado

Gabriel Farrel, empresário de 31 anos que morreu em acidente de paraquedas no Rio Gabriel Farrel, empresário de 31 anos que morreu em acidente de paraquedas no Rio  - Foto: Reprodução Instagram

O empresário Gabriel Farrel, de 31 anos, fundador da rede de pizzarias Borda & Lenha, morreu neste domingo (14) após um acidente aéreo na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Ele realizava um salto de paraquedas sobre a Praia da Reserva quando o equipamento apresentou falha e não abriu corretamente. Farrel chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Civil confirmou a morte e abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Conhecido por seu espírito aventureiro e pela presença constante nas redes sociais, Farrel costumava compartilhar vídeos de suas experiências em saltos e viagens para mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok. Na véspera do acidente, publicou um vídeo em que aparecia correndo na praia de São Conrado e deixou uma mensagem sobre a importância de valorizar a vida: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível". O post acabou se transformando em um espaço de despedidas, onde amigos e seguidores deixaram homenagens.

 

Artistas também lamentaram a partida precoce do empresário. O cantor Xamã escreveu estar “sem acreditar”, enquanto Alan Bernardes destacou a alegria contagiante de Farrel, descrevendo-o como um irmão de vida. Familiares também prestaram tributos, entre eles a cunhada Renata Adgate, que ressaltou a importância dele para a família e afirmou acreditar que agora ele está sendo cuidado por Deus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Gabriel Farrel (@gabrielfarrel)

A trajetória empreendedora de Farrel começou em 2016, quando decidiu abandonar a faculdade de engenharia para investir numa pizzaria de forno a lenha. Com um investimento inicial de R$ 5 mil, ele adaptou uma caminhonete e passou a vender pizzas em eventos e festas. O sucesso foi imediato, abrindo caminho para a inauguração da primeira unidade fixa em 2018.

O negócio se expandiu rapidamente e ganhou ainda mais notoriedade em 2020, após a participação no programa Shark Tank Brasil, onde atraiu investimentos de empresários.

