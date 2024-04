A- A+

GUERRA ISRAEL-HAMAS Saiba quem era o comandante da Guarda Revolucionária morto em ataque contra o Consulado do Irã Ao todo, oito pessoas morreram em bombardeio atribuído a Israel que destruiu prédio anexo à embaixada; general era o interlocutor de mais alto nível de Teerã com o Hezbollah

O general Mohammad Reza Zahedi, comandante das Forças Quds (braço da Guarda Revolucionária do Irã para ações no exterior) na Síria e no Líbano morreu nesta segunda-feira em um ataque aéreo atribuído a Israel. O bombardeio atingiu o Consulado do Irã na capital síria, Damasco, segundo veículos de imprensa locais e grupos de direitos humanos. Ao todo, oito pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

— O general de brigada Mohammad Reza Zahedi, um dos principais comandantes da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, foi martirizado em um ataque de combatentes do regime sionista ao anexo da Embaixada da República Islâmica do Irã em Damasco — afirmou a TV estatal Irib.

Veterano da guerra contra o Iraque, Zahedi liderou, por alguns meses em 2004, a Força Aérea da Guarda Revolucionária, e era um dos principais oficiais da instituição. Iraniano de maior escalão morto desde o início do conflito atual, Zahedi era o interlocutor de mais alto nível de Teerã com o Hezbollah – ambos atribuíram o ataque a Israel, embora autoridades israelenses ainda não tenham assumido a responsabilidade.

Conforme publicado pela imprensa iraniana, Zahedi estava se encontrando com líderes da Jihad Islâmica no momento do ataque. Os relatos, porém, não puderam ser verificados de maneira independente. Informações iniciais indicam que o bombardeio visava um prédio adjacente ao consulado iraniano. O local foi apontado como o centro de um comando militar do Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica.

Zahedi era uma figura proeminente em sua unidade de elite da Força Quds, especializada em inteligência militar e guerra e responsável, entre outras coisas, pelo contrabando de munições e armas de precisão para o Líbano. Ele também comandou a Força Aérea no passado.

