Saiba quem eram a babá e o piloto que morreram em acidente de avião após perseguição de caças

O avião Cessna Citation V que caiu no estado da Virginia, nos Estados Unidos, após ser perseguido por caças, levava Adina Azarian, de 49 anos, e a filha dela de 2 anos, Aria — filha e neta do dono da aeronave, o milionário John Rumpel. A babá Evadnie Smith e o piloto Jeff Hefner também estavam no avião e morreram no acidente, ainda não esclarecido pelas autoridades americanas. O grupo voltava para Nova York de uma visita à casa de Rumpel, na Carolina do Norte, quando ocorreu o fato.

Segundo os diários "US Sun" e "NY Post", Evadnie Smith era natural da Jamaica e tomava conta da pequena Aria na casa da família em East Hamptons. Amigos de Adina Azarian afirmam que ela era carinhosamente chamada de "Nanny V" e tinha um vínculo especial com a patroa, que era mãe solo, e com a menina. Ela foi descrita como uma "mulher notável, com uma alma linda".

A aeronave sobrevoou uma área não autorizada na capital Washington e, ao não responder aos chamados das autoridades, provocou a resposta militar. Segundo fontes ligadas ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), uma das entidades que apuram o caso, uma das hipóteses é que a aeronave tenha sofrido despressurização.

O empresário John Rumpel confirmou ao jornal "Washington Post" que o piloto da aeronave era Jeff Hefner. Em entrevista ao diário americano, o advogado Dan Newlin, que já havia sido transportado pelo homem, disse que ele deixa mulher e três filhos. Newlin afirmou que Hefner era um "aviador altamente talentoso e habilidoso".

Segundo o "Washington Post", registros mostram que Hefner tinha uma qualificação de piloto de linha aérea e tinha autorização para conduzir até jatos Boeing 737, entre outras aeronaves. Ele havia recenido um certificado médico de que estava apto a pilotar em outubro passado.

Adina Azarian de 49 anos era uma agente imobiliária especializada em imóveis de luxo no estado de Nova York. Segundo o site Real Deal, especializado no merco imobiliário americano, Azarian tinha como foco a cidade de Nova York e regiões como os Hamptons.

"Ela é jovem e faz 30 anos que faz negócios imobiliários na cidade, totalmente 'self-made'. Não há uma pessoa por aí que não a adore" disse Eric Barron, um colega de profissão de Azarian na corretora Keller Williams.

Pais de Adina, John e Barbara Rumpel foram descritos na imprensa americana como doadores do ex-presidente Donald Trump e defensores de leis pró-armas, além de serem ligados a Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês). Ao Washington Post, John Rumpel confirmou que sua filha e neta estavam na aeronave. Ele disse ter "perdido toda sua família" no acidente.

"Nunca conheci uma pessoa mais doce do que Adina. Esta é a segunda filha que perdi, e ela era o ser humano mais maravilhoso que já conheci. Nós a adotamos alguns anos atrás." disse o empresário ao canal de televisão americano CBS, referindo-se a morte da filha adolescente Victoria Rumpel em um acidente de mergulho, nos anos 90.

Em homenagem a filha morta há mais de duas décadas, o casal abriu uma casa de repouso com seu nome na cidade de Melbourne, na Flórida.

