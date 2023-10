A- A+

Guerra no Oriente Médio Saiba quem eram os brasileiros mortos e o ferido no ataque terrorista do Hamas a Israel Corpo de Karla Stelzer foi encontrado, confirmou o Itamaraty nesta sexta-feira; antes dela, Ranani Glazer e Bruna Valeanu tiveram as mortes confirmadas após ofensiva durante rave

O corpo da brasileira Karla Stelzer Mendes foi encontrado morto, confirmou o Itamaraty nesta sexta-feira (13). Karla era a última brasileira identificada como desaparecida no país, depois de Ranani Glazer e Bruna Valeanu, cujas mortes foram atestadas durante a semana.

Assim como Ranani e Bruna, Karla havia sido vista pela última vez no sábado, quando terroristas do Hamas lançaram uma ofensiva contra Israel e atacaram uma rave perto da Faixa de Gaza.

Bruna Valeanu

Familiares confirmaram, nesta terça-feira (10), a morte da brasileira Bruna Valeanu, que também estava desaparecida após o festival de música eletrônica interrompido por ataque de terroristas do Hamas, em Israel. A jovem de 24 anos era natural do Rio de Janeiro, e sua última comunicação com a família aconteceu no sábado, por volta das 9h.

Bruna tinha dupla nacionalidade, era brasileira-israelense, e havia completado 24 anos há duas semanas, em 26 de setembro. No último contato com família, contou ter testemunhado disparos e mortes. Nas redes sociais, ela costumava postar fotos ao ar livre e em momentos divertidos com amigos.

Ranani Nidejelski Glazer

O brasileiro Ranani Glazer foi encontrado morto, confirmou o Itamaraty na terça-feira (13). Glazer estava na rave Universo Paralello, que foi invadida por homens armados no sábado. O evento acontecia no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

Glazer era brasileiro-israelense, tinha 24 anos de idade e natural do Rio Grande do Sul. Ele morava em Israel há sete anos e prestou serviço militar no país. Em abril, Ranani destacou o gosto por festas como o evento de música eletrônica onde estava quando começou o ataque do Hamas. "Fácil me encontrar numa rave", escreveu ele, em inglês, com uma foto tirada em Israel enquanto dançava com a bandeira do Brasil nos ombros.

Karla Stelzer Mendes

Tinha 41 anos e um filho de 19 anos, membro do exército israelense. Ela estava na rave com o namorado israelense Gabriel Azulay, encontrado morto na quarta-feira.

Última brasileira identificada como morta em Israel após o Hamas invadir o evento, no último sábado, Karla enviou áudios para os amigos durante o ataque. As mensagens relataram momentos de terror com a investida dos membros do grupo extremista.

Rafael Zimerman

Foi encontrado por soldados israelenses desacordado num bunker ao qual se dirigiu quando o bombardeio começou. Foi socorrido e está no hospital.

