guerra Saiba quem eram os jornalistas palestinos que morreram após conflito na Faixa de Gaza Ao todo, sete profissionais foram vitimados enquanto cobriam os combates na região; autoridades do setor dizem estar "preocupadas" com as ocorrências

Três jornalistas palestinos foram mortos na manhã desta terça-feira (10) em um bombardeio israelense que atingiu um prédio residencial perto do porto pesqueiro da Faixa de Gaza. Ao todo, sete jornalistas palestinos já morreram nos combates desde sábado (7), segundo comunicado do gabinete de comunicação social dirigido pelo Hamas.

Diretor do gabinete de imprensa do governo em Gaza, Salameh Maarouf identificou os três jornalistas como Said al Taweel, diretor da agência de notícias Al-Khamisa; o fotógrafo Mohammed Sabboh; e Hisham Nawajhah, correspondente de uma agência de notícias local. O sindicato dos jornalistas anunciou “o martírio de três jornalistas da Faixa de Gaza na agressão israelense em curso”.

Ainda segundo Maarouf, eles morreram em um bombardeio enquanto cobriam a evacuação de um edifício residencial em Gaza. As vítimas estavam a “dezenas de metros” do prédio, uma vez que um morador recebeu um telefonema do exército israelense pedindo que ele evacuasse o local em antecipação ao ataque. Segundo testemunhas, as bombas atingiram outro prédio, mais próximo dos jornalistas estavam.

"Estamos extremamente preocupados com o fato de três jornalistas palestinos terem sido mortos, com mais dois declarados desaparecidos e outro ferido enquanto cobriam o conflito entre Israel e Gaza desde que começou no sábado" disse Sherif Mansour, coordenador do Programa para o Médio Oriente e Norte de África no Comitê para a Proteção dos Jornalistas.

No domingo (8), o jornalista Asad Shamlakh foi morto e outros dez profissionais ficaram feridos. Já no sábado, mais três jornalistas morreram, de acordo com um comunicado de imprensa palestino e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Segundo a organização, o fotógrafo Ibrahim Mohammad Lafi, o repórter Mohammad Jarghoun e Mohammad El-Salhi morreram em incidentes diferentes.

