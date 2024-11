Saiba quem não deve consumir sementes de chia e os motivos

A- A+

Nos últimos tempos, as sementes de chia ganharam grande popularidade entre aqueles que buscam uma alimentação saudável. Este minúsculo produto natural possui um elevado conteúdo nutricional ao qual são atribuídos vários benefícios para a saúde, como a prevenção de doenças cardíacas e a regulação do aparelho digestivo. Apesar disso, há quem possa sofrer consequências ao consumi-los devido à rejeição que pode gerar no organismo.

Existem diversas formas de adicionar sementes de chia à alimentação diária, como em smoothies, sucos ou condimentos para saladas e massas, devido à sua versatilidade. Quanto às suas propriedades, acredita-se que seja fonte de fibras, ômega 3, magnésio, cálcio e vitaminas. Além disso, possui ações vasodilatadoras, antitrombóticas, anti-inflamatórias e que ajudam a fortalecer articulações, músculos e ossos. Seu consumo também serve para emagrecer.





Por isso, quem conhece seus benefícios procura adicioná-los às refeições, mas há certos grupos de pessoas que, de acordo com suas condições de saúde, devem evitar consumi-los. Abaixo contamos mais detalhes.

Pessoas com hipertensão

Para os medicamentos prescritos para tratar a pressão arterial, o consumo excessivo de sementes de chia pode reduzir a pressão arterial e diminuir a eficácia dos medicamentos. Isso porque possuem propriedades que podem afetar os níveis de pressão arterial, por isso recomenda-se moderação e consulta com um médico antes de adicioná-los às refeições.

Pessoas que tomam anticoagulantes

As sementes de chia aumentam o risco de hemorragia ou sangramento, por isso devem ser evitadas por quem toma anticoagulantes. Esse superalimento pode interferir na ação desses medicamentos, aumentando a possibilidade de complicações graves. É fundamental que as pessoas nesta situação consultem o seu médico antes de consumi-los.

Alérgico a nozes ou plantas da mesma família

Quem tem alergia a nozes ou plantas relacionadas à Salvia hispanica (nome científico da chia) deve evitar o seu consumo. As reações alérgicas podem ser graves e é importante estar atento a quaisquer sintomas de alergia ou intolerância, como erupções cutâneas, inchaço ou dificuldade em respirar. Consultar um médico é essencial se você sentir esses sintomas.



Veja também

ESTADOS UNIDOS Tiro atinge avião da Southwest Airlines no Texas; voo é substituído