Saiba quem pode e como ter trânsito livre no Sítio Histórico de Olinda durante o Carnaval

Quem mora no Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, poderá adquirir adesivos para trânsito livre nas ladeiras durante o Carnaval a partir da segunda-feira (6).

O benefício também é concedido a quem vai prestar serviço ou algum trabalho especial durante a folia na cidade-patrimônio.

Em ambos os cenários, a solicitação deve ser feita na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda, na avenida Joaquim Nabuco, nº 475, Varadouro.

Para os moradores, a documentação necessária para dar entrada é a seguinte:

- comprovante de residência (contas de água ou energia elétrica - original)

- Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV)

- RG/CPF (original)

Orientações:

- Comprovante de residência deverá ser em nome do proprietário da residência ou locatário mediante apresentação do contrato de locação.

- A entrega de adesivos a terceiros só será permitida mediante autorização expressa do proprietário da residência ou locatário devidamente comprovado.

- Só serão entregues até dois adesivos por residência.

- O adesivo só será entregue ao morador que apresente o CRLV dentro do prazo de validade (CRLV 2022 ou 2023).

Para os prestadores de serviço, a documentação é a seguinte:

- Solicitação através de ofício protocolado junto à Secretaria de Mobilidade Urbana.

Orientações:

- Adesivos do tipo Serviço e Especial serão entregues a pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de prestação de serviços e atividades especiais.

- A solicitação dos adesivos será realizada através de ofício protocolado na Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda.

- O ofício deverá conter:

a) A quantidade de adesivos;

b) Placa, marca e modelo dos veículos que serão adesivados;

c) O tipo de atividade exercida pelo solicitante;

d) Assinatura do solicitante.

- Os ofícios serão submetidos à análise pelo órgão de trânsito, sendo verificada a real necessidade da solicitação.

- Barracas e food truck devidamente cadastrados terão direito a 1 (um) adesivo do tipo Abastecimento, mediante apresentação de crachá entregue pela Secretaria de Controle Urbano, não sendo necessária a solicitação através de ofício.

