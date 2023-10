Saiba quem são os brasileiros desaparecidos e o ferido na guerra em Israel

A- A+

O Itamaraty informou na manhã desse domingo, 8, que há três brasileiros desaparecidos e um hospitalizado no sul de Israel. Os que estão desaparecidos estavam em uma festa rave que ocorria próxima à Faixa de Gaza quando começaram os bombardeios no sábado. Comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, informou, neste domingo, que há seis aeronaves à disposição para repatriar brasileiros que estão em Israel e em outros países do Oriente Médio.

Saiba quem são eles:

Bruna Valeanu

Desaparecida até o momento, Bruna tem dupla nacionalidade é brasileira-israelense, tem 24 anos de idade e natural do Rio de Janeiro. Sua última comunicação com a família foi no sábado por volta das 9h, quando contou ter testemunhado disparos e mortes a sua volta.

Ranani Nidejelski Glazer

Desaparecido até o momento, também é brasileiro-israelense, 24 anos de idade e natural do Rio Grande do Sul. Ele mora em Israel há sete anos e prestou serviço militar no país. Nos últimos dias, Glazer fez uma série de publicações em suas redes sociais de eventos em Tel Aviv, capital de Israel. Em seu perfil no Instagram, há postagens recentes nos stories em que ele compartilhou vídeos da rave da qual participava, marcando a localização, Gaza. Pouco tempo depois, haveria a invasão ao local, com um tiroteio que causou correria e fuga das pessoas presentes ao evento.

Karla Stelzer Mendes

Também está desaparecida. É brasileira-israelense, tem 41 anos e um filho de 19 anos, membro do exército israelense.

Rafael Zimerman

Foi encontrado por soldados israelenses desacordado num bunker ao qual se dirigiu quando o bombardeio começou. Foi socorrido e está no hospital.

