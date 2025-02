Saiba quem são os seis reféns que devem ser libertos neste sábado em Gaza pelo Hamas

A- A+

Quatro homens mantidos como reféns na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023, e outros dois que eram mantidos ali há uma década, deverão ser libertos no próximo sábado (22), resultado do acordo de trégua entre Israel e Hamas, segundo o Fórum de Famílias de Reféns.

Desde que o atual cessar-fogo entrou em vigor, em 19 de janeiro, dezenove reféns israelenses ou com dupla nacionalidade foram libertos, além de cinco reféns tailandeses, que recuperaram a liberdade como resultado deste acordo.

No total, a primeira fase do acordo prevê a libertação, até o começo de março, de 33 reféns, oito deles dados como mortos, em troca de cerca de 1.900 palestinos presos em Israel. Além das seis libertações previstas para sábado, quatro corpos de reféns devem ser repatriados nesta quinta-feira.

Confira o que se sabe sobre os seis homens que devem ser libertos no sábado.

Omer Wenkert, 23 anos

Mais velho de quatro irmãos, Omer Wenkert, um israelense-argentino que completou 23 anos no cativeiro, estava com sua amiga, Kim Damati, no festival de música Nova, perto do território palestino, quando o Hamas lançou seu ataque. Ela morreu durante a ação.

Morador de Gedera, no centro de Israel, trabalhava em um restaurante e seus amigos contam que ele tem uma "energia contagiante", segundo o Fórum de Famílias de Reféns. Ele é portador de uma doença crônica. A última mensagem que mandou para sua mãe, Niva, antes de ser sequestrado foi: "Estou morrendo de medo."

Tal Shoham, 40 anos

Tal Shoham, que tem dupla nacionalidade israelense e austríaca, completou 40 anos no fim de janeiro. Foi sequestrado juntamente com a esposa, Adina Shoam, de 38 anos, e seus filhos, Yahel (de 3 anos) e Naveh (de 8). Eles moram em Maale Tzviya, um povoado da Galileia, mas antes viviam no kibutz Beeri, onde foram sequestrados. Tal Shoham é desenvolvedor de software e socorrista voluntário.

Shoshan Haran, de 67 anos, mãe de Adina Shoham, sua irmã, Sharon Avigdori (52 anos), e sua filha, Noam (12 anos), também foram sequestradas, mas foram libertas no fim de novembro de 2023, no primeiro cessar-fogo, juntamente com Adina e seus filhos.

Omer Shem Tov, 22 anos

Este analista de sistemas de 22 anos, que sonhava em se tornar ator, estava no festival de música Nova. Omer Shem Tov mantinha contato regular com seus pais e "parecia sentir mais medo a cada telefonema", contou seu pai, Malki Shem Tov. Mas, quando foi levado para Gaza, o contato foi rompido.

Omer Shem Tov é asmático. Antes de ser sequestrado, morava em Herzliya, ao norte de Tel Aviv.

Eliya Cohen, 27 anos

Originário de Tzur Hadassah, perto de Jerusalém, Eliya Cohen completou 27 anos no cativeiro e estava no festival de música Nova com sua noiva, Ziv Abud, que sobreviveu ao ataque. Agente imobiliário, foi sequestrado juntamente com outros três jovens, entre eles Alon Ohel (24 anos), que segue cativo.

Hisham al Sayed, 37 anos

Hisham al Sayed, de 37 anos, está retido na Faixa de Gaza há quase dez anos. Beduíno muçulmano de nacionalidade israelense, ele vivia com sua família no deserto de Negev, no sul de Israel, antes de ser sequestrado.

Segundo seus pais, ele sofre de esquizofrenia e precisa tomar medicação diariamente. Sua família informou que ele já tinha desaparecido na Jordânia e no Egito várias vezes antes de as autoridades dos dois países o devolverem para Israel.



Segundo seus parentes, Hisham al Sayed também teria entrado duas vezes na Faixa de Gaza, em 2010 e 2013, antes de o Hamas expulsá-lo do território após perceber que sofria de um transtorno mental. Em junho de 2022, o Hamas divulgou pelo aplicativo Telegram um vídeo em que ele aparece deitado em uma cama e ligado a um respirador artificial.

Avera Mengistu, 38 anos



Avraham Mengistu, conhecido pelo diminutivo, Avera, é um israelense de origem etíope, que mora na Faixa de Gaza há pouco mais de dez anos. Segundo as autoridades israelenses, ele é mentalmente instável e foi filmado por uma câmera de vigilância israelense enquanto escalava a barreira que separa Israel da Faixa de Gaza em 7 de setembro de 2014, pouco depois de terminada uma guerra entre Israel e Hamas. Sua família mora em Ashkelon, no sul de Israel.

