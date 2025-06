Saiba quem são tripulantes de avião que caiu na Índia pouco após decolagem

A- A+

Imagens e nomes dos pilotos e parte da tripulação do voo AI171, da Air India, foram divulgados pela imprensa indiana e britânica nesta quinta-feira. O Boeing 787 Dreamliner, que levava 230 passageiros e 12 tripulantes, caiu logo após a decolagem do Aeroporto de Ahmedabad, na Índia, rumo a Londres. O desastre deixou 241 mortos e um único sobrevivente.

O comandante Sumeet Sabharwal, com mais de 8.200 horas de voo, estava no comando da aeronave. O primeiro oficial Clive Kunder, natural de Mumbai, co-pilotava o avião e tinha 1.100 horas de voo. Segundo a imprensa local, Kunder concluiu seu treinamento na escola de aviação Paris Air Flight School, na Flórida, Estados Unidos.

Além dos pilotos, foram identificados membros da tripulação de cabine, entre eles Nganthoi Sharma Kongbrailatpam e Lamnunthem Singson, além de Shradha Dhavan, Aparna Mahadik, Saineeta Chakravarti, Deepak Pathak, Maithili Patil, Irfan Shaikh, Roshni Songhare Rajendra e Manisha Thapa.

Pessoas que se identificaram como familiares de Kongbrailatpam mostraram fotos da tripulante, em meio à tristeza pela tragédia.

O acidente

O voo AI171, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner, que deveria seguir viagem até Londres, perdeu altitude logo após decolar, chocando-se contra um conjunto de prédios. Há confirmação de um sobrevivente entre os passageiros até o momento.

— Ao menos 294 pessoas morreram. Isso inclui alguns estudantes, pois o avião caiu no edifício onde eles estavam — disse Vidhi Chaudhary, chefe da polícia estadual de Gujarat, em entrevista à agência de notícias britânica Reuters.

Um médico do Hospital Civil Ahmedabad confirmou o mesmo número de mortos à rede americana CNN. Corpos ainda estavam sendo retirados do local do acidente e levados até hospitais locais na noite de quinta.

O Boeing 7878 Dreamliner decolou às 13h39 (5h09 em Brasília) com objetivo de chegar ao destino no Aeroporto Gatwick, em Londres. Dados de rastreamento de voo do ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast) apontam que a aeronave atingiu uma altitude barométrica máxima de aproximadamente 190 metros — pouco acima da elevação do próprio aeroporto, que é de cerca de 61 metros — antes de começar uma descida abrupta.

A tripulação emitiu um chamado de emergência ("Mayday") à torre de controle aéreo (ATC) logo após a decolagem, segundo informou a Direção Geral de Aviação Civil da Índia (DGCA, na sigla em inglês). Após o chamado inicial, porém, os controladores não conseguiram mais estabelecer contato com a aeronave, que não respondeu às comunicações subsequentes.

O silêncio abrupto da tripulação após o alerta reforça o caráter crítico da situação enfrentada no voo. A ausência de comunicação após o chamado de emergência é considerada uma das situações mais graves em aviação civil e deve ser um ponto central da investigação conduzida pelas autoridades indianas.

Na queda, a aeronave colidiu com prédios de uma área residencial, incluindo alojamentos e o refeitório de um complexo utilizado por estudantes do B.J. Medical College and Hospital, uma faculdade de medicina local. O impacto do avião e a explosão dele decorrente provocou danos extensos, com parte da cauda do avião ficando encravada no refeitório, e incêndios consumindo a fachada de outros prédios.

Em uma declaração à imprensa, a reitora da faculdade, Minakshi Parikh, disse que entre 60 e 80 pessoas estavam no refeitório no momento do impacto do avião. Ela afirmou que ao menos cinco estudantes estavam entre os mortos.

Moradores da área residencial em que a aeronave caiu relataram o choque de presenciar o acidente, apesar de muitos deles terem se juntado às equipes de resgate na tentativa de prestar auxílio aos feridos e retirar as pessoas do local.

— Eu estava no meu escritório ali perto quando o avião caiu e houve um baque forte — disse Darshna Vaghela, uma política local, a veículos de imprensa. — Resgatamos muitos médicos de seus apartamentos.

