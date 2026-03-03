A- A+

SAÚDE Saiba sintomas de aneurisma, que matou a sambista Adriana Araújo A artista morreu nesta segunda-feira (2)

A sambista mineira Adriana Araújo, de 49 anos, morreu nesta segunda-feira (2) após ser internada em Belo Horizonte em estado grave no último sábado (28) devido a um aneurisma cerebral. De acordo com a última atualização feita pela assessoria da artista, ela estava em coma.

De acordo com a Mayo Clinic, um aneurisma cerebral é uma protuberância ou inchaço em um vaso sanguíneo no cérebro. Especialistas acreditam que os aneurismas cerebrais se formam e crescem porque o sangue que flui através do vaso sanguíneo pressiona uma área fraca da parede do vaso.

Também é possível nascer com um aneurisma cerebral. Isso geralmente se deve a uma anormalidade (defeito congênito) na parede de uma artéria. Mas vários outros fatores podem contribuir para o enfraquecimento de uma artéria e a formação de um aneurisma, segundo a Cleveland Clinic. As principais causas são:

Síndrome de Ehlers-Danlos vascular.

Doença renal policística autossômica dominante.

Síndrome de Marfan.

Displasia fibromuscular.

Malformação arteriovenosa.

Ter um parente de primeiro grau (irmão biológico ou pai) com histórico de aneurismas cerebrais.

Tabagismo.

Pressão alta.

Uso de substâncias, especialmente cocaína.

Consumo excessivo de álcool.

Portanto, o estresse em si não seria capaz de causar um aneurisma. Mas ele pode contribuir para o rompimento de um aneurisma existente. Se o aneurisma vazar ou se romper, ele causa sangramento no cérebro e pode ser fatal, configurando uma emergência médica.





Sintomas do aneurisma

Os sintomas de um aneurisma que se rompeu são:

Dor de cabeça em trovoada (de início súbito e intensa, frequentemente descrita como "a pior dor de cabeça da minha vida").

Náuseas e vômitos.

Torcicolo.

Visão turva ou dupla.

Sensibilidade à luz (fotofobia).

Convulsões.

Pálpebra caída e pupila dilatada.

Dor acima e atrás do olho.

Confusão.

Fraqueza e/ou dormência.

Perda de consciência.

Os fatores que contribuem para o desenvolvimento de um aneurisma cerebral também podem causar sua ruptura e sangramento. Pesquisadores acreditam que a pressão alta seja a causa mais comum de ruptura. Portanto, situações que podem aumentar a pressão arterial e levar à ruptura de um aneurisma cerebral incluem:

Estresse contínuo ou uma explosão repentina de raiva ou outra emoção forte.

Esforço físico para levantar, carregar ou empurrar algo pesado, como pesos ou móveis.

Pressão alta conhecida que não é tratada adequadamente com medicamentos.

Aneurismas cerebrais podem afetar qualquer pessoa e em qualquer idade. Mas são mais propensos a afetar pessoas entre 30 e 60 anos. Também são mais comuns em mulheres.

