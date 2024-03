Jaboatão dos Guararapes: sala de Odontologia do Abrigo Cristo Redentor atende primeiros idosos

A- A+

Estudantes de Odontologia supervisionados por docentes da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) iniciaram, na última sexta-feira (8), atendimentos para os idosos do Abrigo Cristo Redentor, no Jaboatão dos Guararapes. Uma sala foi inaugurada no espaço, com o objetivo de realizar cuidados interprofissionais, incluindo ações assistenciais em saúde bucal dos moradores do local.



Toda sexta-feira pela manhã a sala trabalhará com próteses dentárias, visando melhora na qualidade de vida dos idosos do Cristo Redentor.

Na inauguração, estiveram presentes o coordenador acadêmico da FPS, Gilliatt Falbo, e a coordenadora do curso de Odontologia da FPS, Manoela Figueira.

Além disso, participaram do evento a orientadora da pesquisa, Thais Lisboa, e representantes da Odonto FPS, responsável pela doação das próteses dentárias.



“A baixa qualidade de vida foi mais prevalente no grupo de pacientes que têm necessidade de prótese dentária. Já para os idosos que fazem uso da prótese, a baixa qualidade de vida foi maior naqueles cujas próteses não possuem uma boa retenção e não apresentam uma estética adequada ao perfil do usuário”, explica Thais Lisboa.

Veja também

Casa Branca Trump, o imbatível candidato republicano à Casa Branca