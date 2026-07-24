Sala do Empreendedor de Olinda abre inscrições de oficina gratuita para MEIs; veja como participar
Capacitação ocorre na próxima quinta-feira (30) e mostra o passo a passo para participar de licitações e utilizar o Contrata+Brasil
Os microempreendedores individuais (MEIs) de Olinda que desejam ampliar as oportunidades de negócio podem participar da oficina "Como participar de licitações no seu município" na próxima quinta-feira (30).
A capacitação é gratuita e está voltada para quem quer aprender a fornecer produtos e serviços para prefeituras, governos e outros órgãos públicos.
Realizado em parceria com o Sebrae-PE, o encontro ocorre das 9h às 12h, na Sala do Empreendedor, localizada no Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro.
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Durante a oficina, consultores e especialistas do Sebrae apresentarão as principais orientações para que os participantes entendam como funcionam as licitações pública.
Na ocasião, eles também vão conhecer as oportunidades disponíveis e descobrir como participar de processos de contratação de forma segura e eficiente.
Além de esclarecer dúvidas, a capacitação vai orientar os empreendedores sobre os procedimentos necessários para disputar licitações tanto no município de Olinda quanto em outros órgãos públicos.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.
Oportunidades para os pequenos negócios
A oficina também apresentará a plataforma Contrata+Brasil, criada pelo Governo Federal para aproximar os pequenos negócios das contratações públicas e ampliar as oportunidades de geração de renda para MEIs.
Por meio da plataforma digital, o MEI pode oferecer seus serviços para prefeituras, governos estaduais, órgãos federais, escolas e outras instituições públicas.
Atualmente, 141 ocupações estão aptas a participar, incluindo profissionais como confeiteiros, cozinheiros, salgadeiros, pizzaiolos, churrasqueiros, fotógrafos, músicos, DJs, maquiadores, ornamentadores, eletricistas, encanadores, pintores, entre diversas outras atividades (clique aqui para conferir as ocupações permitidas).
Pela plataforma, é possível consultar as oportunidades que estão abertas abertas e enviar propostas diretamente aos órgãos públicos.
Para utilizar o Contrata+Brasil, é necessário:
- Possuir uma conta Gov.br;
- Estar com o CNPJ do MEI ativo;
- Durante a oficina, os participantes poderão entender o funcionamento da ferramenta, aprender como realizar o cadastro, identificar oportunidades e esclarecer dúvidas sobre todo o processo.
Atendimento na Sala do Empreendedor
Além das capacitações oferecidas regularmente, a Sala do Empreendedor de Olinda presta atendimento diário a quem deseja abrir um negócio, formalizar ou fortalecer sua empresa.
O espaço oferece orientações para abertura e regularização de empresas, formalização de MEIs, emissão de boletos e documentos, alterações cadastrais, baixa de empresas, além de consultorias, palestras e outras ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo no município.
Serviço
Oficina: Como participar de licitações no seu município
Data: 30 de julho
Horário: Das 9h às 12h
Local: Sala do Empreendedor de Olinda, Mercado Eufrásio Barbosa, Largo do Varadouro, s/n, Varadouro
Inscrições: Formulário eletrônico
Funcionamento da Sala do Empreendedor: Segunda a sexta-feira, das 8h às 13h
Informações: WhatsApp (81) 99805-0202 (apenas mensagens).