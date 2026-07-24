A- A+

Oportunidade Sala do Empreendedor de Olinda abre inscrições de oficina gratuita para MEIs; veja como participar Capacitação ocorre na próxima quinta-feira (30) e mostra o passo a passo para participar de licitações e utilizar o Contrata+Brasil

Os microempreendedores individuais (MEIs) de Olinda que desejam ampliar as oportunidades de negócio podem participar da oficina "Como participar de licitações no seu município" na próxima quinta-feira (30).



A capacitação é gratuita e está voltada para quem quer aprender a fornecer produtos e serviços para prefeituras, governos e outros órgãos públicos.

Realizado em parceria com o Sebrae-PE, o encontro ocorre das 9h às 12h, na Sala do Empreendedor, localizada no Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro.

Durante a oficina, consultores e especialistas do Sebrae apresentarão as principais orientações para que os participantes entendam como funcionam as licitações pública.



Na ocasião, eles também vão conhecer as oportunidades disponíveis e descobrir como participar de processos de contratação de forma segura e eficiente.

Além de esclarecer dúvidas, a capacitação vai orientar os empreendedores sobre os procedimentos necessários para disputar licitações tanto no município de Olinda quanto em outros órgãos públicos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.

Oportunidades para os pequenos negócios

A oficina também apresentará a plataforma Contrata+Brasil, criada pelo Governo Federal para aproximar os pequenos negócios das contratações públicas e ampliar as oportunidades de geração de renda para MEIs.

Por meio da plataforma digital, o MEI pode oferecer seus serviços para prefeituras, governos estaduais, órgãos federais, escolas e outras instituições públicas.

Atualmente, 141 ocupações estão aptas a participar, incluindo profissionais como confeiteiros, cozinheiros, salgadeiros, pizzaiolos, churrasqueiros, fotógrafos, músicos, DJs, maquiadores, ornamentadores, eletricistas, encanadores, pintores, entre diversas outras atividades (clique aqui para conferir as ocupações permitidas).

Pela plataforma, é possível consultar as oportunidades que estão abertas abertas e enviar propostas diretamente aos órgãos públicos.

Para utilizar o Contrata+Brasil, é necessário:

Possuir uma conta Gov.br;

Estar com o CNPJ do MEI ativo;

Durante a oficina, os participantes poderão entender o funcionamento da ferramenta, aprender como realizar o cadastro, identificar oportunidades e esclarecer dúvidas sobre todo o processo.

Atendimento na Sala do Empreendedor

Além das capacitações oferecidas regularmente, a Sala do Empreendedor de Olinda presta atendimento diário a quem deseja abrir um negócio, formalizar ou fortalecer sua empresa.

O espaço oferece orientações para abertura e regularização de empresas, formalização de MEIs, emissão de boletos e documentos, alterações cadastrais, baixa de empresas, além de consultorias, palestras e outras ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo no município.

Serviço

Oficina: Como participar de licitações no seu município

Data: 30 de julho

Horário: Das 9h às 12h

Local: Sala do Empreendedor de Olinda, Mercado Eufrásio Barbosa, Largo do Varadouro, s/n, Varadouro

Inscrições: Formulário eletrônico

Funcionamento da Sala do Empreendedor: Segunda a sexta-feira, das 8h às 13h

Informações: WhatsApp (81) 99805-0202 (apenas mensagens).

Veja também