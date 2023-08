A- A+

SAÚDE Salada pronta pré-higienizada pode conter bactérias nocivas para a saúde, mostra estudo A revisão de estudos sobre a presença de microrganismos foi feita analisando vegetais minimamente processados (VMPs) do Brasil

Os vegetais comprados dentro de saquinhos no supermercado não são tão higienizados quanto parecem. Um novo estudo publicado na revista Foods fez uma revisão de trabalhos avaliando os vegetais minimamente processados (VMPs), ou vegetais frescos higienizados, buscando a presença de bactérias e outros microrganismos nocivos à saúde.

Nas pesquisas, realizadas com produtos vendidos em mercados brasileiros, estão em foco as bactérias Escherichia coli (principal indicadora de contaminação fecal), com uma presença de 0,7% a 100% nos VMPs analisados, a Salmonella spp., de 0,6% a 26,7% e a Listeria monocytogenes, podendo ser encontrada de 0,2% a 33,3% em cada saquinho de hortaliças.

Além disso, os autores também abordam os surtos de origem alimentar associados ao consumo de vegetais frescos no Brasil entre 2000 e 2021.

“Embora não haja informações sobre se eram consumidos in natura ou minimamente processados, os dados evidenciam a necessidade de medidas de controle para garantir produtos com qualidade e segurança aos consumidores”, escrevem os pesquisadores.

Veja também

PERNAMBUCO Metroviários se reúnem com CBTU em tentativa de conciliação para fim da greve nesta quinta (10)