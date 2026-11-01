Dom, 01 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
São Paulo

Salão de beleza que cobrou a mais por cabelo crespo é condenado

Cliente descobriu que funcionárias usavam termos depreciativos contra ela em um aplicativo

Reportar Erro
Decisão se baseou no Código de Defesa do ConsumidorDecisão se baseou no Código de Defesa do Consumidor - Foto: Freepik/Reprodução

A Justiça de São Paulo condenou um salão de beleza da capital a pagar R$ 15 mil em danos morais a uma cliente negra vítima de discriminação racial. A decisão é da juíza Simone Nojiecoski dos Santos, da 2.ª Vara do Juizado Especial Cível, que se baseou no Código de Defesa do Consumidor para punir o estabelecimento por ofensas realizadas por funcionárias.

Segundo o processo, instaurado em 13 maio de 2025, o estabelecimento cobrou valores adicionais abusivos da cliente sob a justificativa de que o cabelo crespo demandaria "maior tempo e cuidado". 

Posteriormente, a cliente descobriu que funcionárias usavam termos depreciativos contra ela em um aplicativo. 

Leia também

• Universidade expulsa estudantes de Medicina por ofensas a bolsistas após vitória de Lula

• Estudantes relatam violência relacionada à eleição presidencial

• Justiça intima Jairinho a justificar apelação por morte do menino Henry Borel



A defesa do salão argumentou nos autos que as ofensas eram "linguagem figurada" ou com "sentido esportivo". 

A magistrada rejeitou as alegações e enfatizou na sentença que "a associação pejorativa de uma mulher negra a um animal (...) constitui manifestação típica de desumanização histórica e degradação étnico-racial".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter