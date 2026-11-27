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EDUCAÇÃO Salário do professor não pode ser menor do que o piso, decide STF Atualmente, esse valor, que é atualizado todo ano pelo Ministério da Educação, é de R$ 5.130,63

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira, que os estados e municípios são obrigados a pagar o piso nacional para professores da educação básica, independentemente da existência de legislação local sobre o tema. A decisão tem repercussão geral.

AAtualmente, esse valor, que é atualizado todo ano pelo Ministério da Educação (MEC), é de R$ 5.130,63. De acordo com a decisão do STF, cada vez que isso acontecer, os estados e municípios devem promover a adequação.

No entanto, segundo a Corte, o reajuste do piso não deve afetar os demais níveis, faixas e classes da carreira. De acordo com o STF, o chamado “escalonamento” depende de previsão legal específica do local.

Piso nacional

Os ministros analisaram dois processos sobre o tema. No Tema 1.324, o Plenário avaliou se eventuais reajustes do piso nacional do magistério, editados pelo Ministério da Educação, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pelos demais entes da federação. O caso concreto tratava de uma professora do Município de Riolândia (SP), que alegou receber menos do que o fixado no piso nacional.

O ministro Dias Toffoli considerou que cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios adequarem o piso salarial inicial da carreira do magistério de acordo com o valor fixado pelo Executivo federal. O relator considerou que, caso os entes não reajustem os valores até o fim do exercício financeiro em que foi publicada a norma federal, o Judiciário poderá, em ações judiciais, determinar a aplicação do valor nacional independentemente de lei local.





O voto foi acompanhado pela ministra Cármen Lúcia e pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin (presidente). O ministro Dino reforçou que o entendimento é válido somente para os salários iniciais da carreira.

Ao apresentar seu voto-vista, o ministro Gilmar Mendes também concordou com a necessidade de observância do piso nacional, mas divergiu sobre a possibilidade de intervenção imediata do Judiciário sobre o tema. Para ele, a nova sistemática de atualização do piso instituída pela Lei 15.437/2026 e o fim do incremento na participação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em 2026 tendem a comprometer o equilíbrio federativo que sustenta a incidência do próprio piso a partir de 2027.

Acompanhando o ministro Cristiano Zanin, o decano propôs que fosse estabelecido um prazo de 24 meses para que estados, Distrito Federal e municípios elaborem e adequem seus planos de carreira do magistério ao piso salarial nacional, com as respectivas dotações orçamentárias necessárias, considerando a possível geração de desequilíbrios pela nova sistemática. A proposta, no entanto, ficou vencida.

Escalonamento

Já no Tema 1.218, o STF analisou se o piso nacional deve servir apenas como referência para o vencimento inicial dos professores ou se também pode repercutir nos demais níveis, faixas e classes da carreira – o chamado “escalonamento” ou “efeito-cascata”.

Por maioria, os ministros seguiram o voto divergente do ministro Dias Toffoli, que fixou tese de que não há repercussão automática do piso nacional nas demais faixas e tampouco poderia o Judiciário determinar o reajuste, salvo previsão legal.

Embora a solução proposta pelo ministro Cristiano Zanin, relator, igualmente considerasse a impossibilidade de determinação judicial do “escalonamento”, houve divergência quanto à solução do caso concreto. Na visão de Zanin, acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, o Tribunal de Justiça do Estado São Paulo (TJSP) não poderia ter reconhecido, no caso, a existência do escalonamento. Já o voto do ministro Toffoli manteve a decisão do tribunal paulista, que entendeu que a lei local já o previa, em termos percentuais.

O caso concreto tratava de uma professora aposentada da rede estadual de São Paulo que obteve, na Justiça, decisão para calcular seu vencimento com base no piso nacional e com reflexo nos demais níveis da carreira.

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