Dia da Campanha Nacional de Multivacinação tem público-alvo de mais de 2,6 milhões em Pernambuco

Neste sábado (21), acontece o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação, com salas em todo o território de Pernambuco participando ativamente da mobilização. O movimento tem como objetivo a atualização vacinal da população menor de 15 anos. Pais, mães ou responsáveis pelas crianças e adolescentes podem buscar as salas e postos de vacinação mais próximos de suas casas, com o cartão de vacinação para análise do profissional de saúde.

Vacinação em Pernambuco

Ao todo, 2.659.650 pessoas compõem o público-alvo da campanha em Pernambuco, que teve início em 7 de outubro e se estende até o dia 28. De acordo com o Governo do Estado, já foram aplicadas em todo o território pernambucano, até o momento, 46.437 doses.

Segundo dados encaminhados pelas gestões de 130 municípios de Pernambuco ao Programa Estaudal de Imunizações, o maior quantitativo de doses aplicadas foi para Covid-19 (17.883 doses), seguido de Influenza (6.573), HPV (3.899), Poliomielite (3.048) e Febre Amarela (2.360).

“Estamos em um momento de intensificação das ações de estímulo a vacinação em todo o país, pois ainda necessitamos incrementar as coberturas vacinais para diversas doenças e criar uma barreira protetora, principalmente entre os mais vulneráveis, para bloquear a reintrodução de alguns vírus em nosso território", afirmou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

No Dia D, cerca de 20 tipos de imunizantes que fazem parte do calendário básico de imunização serão disponibilizados. Como pontos de maior procupação, a SES-PE e o Programa Estadual de Imunizações chamam a atenção para os baixos índices de coberturas, que estão abaixo de 70% para doenças como poliomielite (64,5% <1 ano), meningite (61,9% <1 ano), febre amarela (52,1%), sarampo (65,1% - 1ª dose e 39,6% - 2ª dose) e rotavírus humano (60,4%).

A única vacina a alcançar, até o momento, 70% de cobertura no estado é a BCG (71%), que protege contra as manifestações mais graves de tuberculose. A meta mínima, definida pelo Ministério da Sáuide, para considerar um grupo populacional plenamente protegido varia entre 90% e 95%, dependendo do imunizante. Por esse motivo, a campanha é tão importante para o país e para o estado inteiro.

"Desde o início do ano, temos atualizado os calendários das crianças e adolescentes vacinando nas escolas e este Dia D é mais uma oportunidade, junto com o Ministério da Saúde, para conscientizar pais e responsáveis da importância da atualização das cadernetas vacinais”, reforçou a secretária estadual de Saúde.

HSE participa do Dia D

Hospital dos Servidores do Estado (HSE). - Foto: Jedson Nobre / arquivo Folha

Neste sábado, o Hospital dos Servidores do Estado (HSE), no Recife, também está aberto para imunizar crianças e adolescentes no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. O atendimento acontece das 8h às 16h no Centro de Medicina Preventiva (Cempre), um anexo do hospital, na Rua da Hora, 862, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Entre as vacinas, são disponibilizadas as de: Gripe, Hepatite B, Tríplice Viral, Febre Amarela, Varicela, Pentavalente, Meningo C, Pneumo 10, HPV e Tétano.



Neste Dia D, visitando a Secretaria de Saúde do Estado, está o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, ao lado da coordenadora geral de Incorporação Científica e Imunização, Ana Catarina de Melo.

