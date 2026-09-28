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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Salesiano Recife promove debate sobre proteção de jovens na era da IA Evento reúne especialistas e famílias para discutir os desafios das novas tecnologias no cotidiano das novas gerações

O Colégio Salesiano Recife promove, nesta terça-feira (29), às 19h, a palestra gratuita “Proteção dos Jovens em tempos de IA”, no Teatro Boa Vista, no Centro do Recife.

O encontro reúne especialistas para discutir os impactos da inteligência artificial e das tecnologias na vida de crianças e adolescentes e orientar famílias e responsáveis sobre formas de acompanhar essas transformações.

As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário oficial do evento.

A inteligência artificial já integra a rotina de crianças e adolescentes, influenciando desde a maneira como acessam informações e estudam até as formas de comunicação e relacionamento.

Nesse contexto, a palestra pretende ampliar o debate sobre os efeitos das novas tecnologias na juventude e o papel dos adultos na mediação desse contato.

A discussão parte da pergunta sobre o que acontece com uma geração que cresce com a inteligência artificial inserida no cotidiano.

Entre os assuntos abordados estão os impactos das tecnologias sobre os jovens, as mudanças nas relações e na comunicação e os caminhos que pais e responsáveis podem adotar diante desse cenário.

De acordo com Beatriz Gonçalves, coordenadora pedagógica do Dia Lab e uma das palestrantes, o encontro pretende criar um espaço de diálogo sobre os desafios e as possibilidades do uso da inteligência artificial na educação.

“Será uma oportunidade para conversar sobre os desafios e as possibilidades do uso da Inteligência Artificial na educação, especialmente quando o assunto é a proteção e o desenvolvimento dos jovens”, afirmou.

A gestora é professora e mestre em História Social da Cultura, especialista em Tecnologias na Educação e em Projetos Pedagógicos com IA, além de ser atuante há mais de dez anos na formação de professores.

Para Luiz Ventura, gestor pedagógico do Salesiano Recife e também participante da palestra, o evento tem a devida importância porque aproxima as famílias das discussões sobre tecnologia.

"A ideia é estimular o diálogo e a construção de estratégias que considerem as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias e, sobretudo, os cuidados necessários”, completou o gestor pedagógico do Salesiano Recife, que também participa da palestra, Luiz Ventura.

O coordenador é bacharel em Comunicação Social e Psicologia, com especialização em Psicopedagogia, além de ser fundador do projeto social Centro de Apoio Existencial.

A programação também busca estimular a construção de estratégias que conciliem as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias com os cuidados necessários para a proteção e o desenvolvimento dos jovens.

A expectativa é que o diálogo ajude as famílias a lidar com as transformações provocadas pela inteligência artificial no cotidiano.

Serviço:

Palestra “Proteção dos Jovens em tempos de IA”

Local: Teatro Boa Vista

Data: Terça-feira, 29 de setembro

Horário: 19h

Entrada: Totalmente gratuita

Endereço: Rua Dom Bôsco - Boa Vista, Recife

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