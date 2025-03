Salgadinho em formato de Pokémon é vendido por R$ 440 mil em casa de leilões nos EUA

A- A+

Um salgadinho Flamin' Hot Cheeto com formato semelhante a de Charizard, uma das criaturas do Pokémon, foi vendido em um leilão por US$ 87.840 (aproximadamente R$ 440 mil) nos EUA.

Apelidado de "Cheetozard", o item foi arrematado pela casa de leilões Goldin, especializada em cartas colecionáveis, memorabilia e itens raros.

O Cheetozard tem cerca de oito centímetros de comprimento e foi montado em um cartão personalizado de Pokémon, encapsulado em um estojo transparente. O lanche inusitado foi descoberto em 2018 e ficou guardado em um cofre por aproximadamente cinco anos antes de ser redescoberto e colocado à venda.

O leilão teve início no dia 10 de fevereiro, com um lance inicial de US$ 250. Após 60 lances, o maior valor foi registrado na madrugada do dia 1º de março, quando o salgadinho foi arrematado por US$ 72 mil. Com a taxa de 22% da casa de leilão, o preço final chegou a quase US$ 88 mil.

De acordo com um representante da casa de leilões, o Cheetozard uniu duas paixões de milhões: o salgadinho e o Pokémon.

Não é a primeira vez que um salgadinho com formato incomum atrai grande interesse. Em 2017, um Cheeto supostamente parecido com o gorila Harambe foi vendido por US$ 99.900 no eBay. Além disso, atualmente existem lanches sendo leiloados no site por valores altos, incluindo um Cheeto em forma de Arnold Schwarzenegger, outro com a silhueta de Godzilla e até um no formato do logotipo da Nike.

