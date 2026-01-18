A- A+

sertão Salgueiro: caminhão carregado com arroz tomba no km 44 da BR-116, e rodovia tem faixa interditada Segundo o motorista, ele precisou puxar o veículo para não colidir de frente com carro que realizava ultrapassagem pela contramão

Um caminhão carregado com arroz tombou no km 44 da BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, por volta das 6h15 deste domingo (18).

De acordo com o motorista, ele teria perdido o controle do veículo quando puxou o caminhão para não bater de frente com um carro que realizava ultrapassagem pela contramão.

BR-116 teve faixa interdita em Salgueiro por causa do acidente | Foto: PRF/Divulgação

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem realizou teste do bafômetro, e o resultado foi normal. Ninguém ficou ferido.

A faixa da rodovia sentido Trevo do Ibó/Salgueiro está interditada.

