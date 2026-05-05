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Sertão

Salgueiro: confronto entre polícia e suspeitos de roubo de cargas termina com um morto e dois presos

Motorista do caminhão cuja carga havia sido roubada foi mantido refém e encontrado amarrado no porta-malas de um veículo utilizado pelo grupo

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Mercadoria e o caminhão roubados foram recuperados. Celulares e uma arma de fogo também foram apreendidos na açãoMercadoria e o caminhão roubados foram recuperados. Celulares e uma arma de fogo também foram apreendidos na ação - Foto: PMPE/Divulgação

Confronto entre policiais e suspeitos de roubo de cargas resultou em uma morte, duas prisões e no resgate de um refém na madrugada desta terça-feira (5), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar (PMPE), equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) realizavam a Operação Madrugada Segura e montaram um ponto de bloqueio na BR-232.

Na ocasião, se depararam com os suspeitos de assaltar um caminhão com carga na cidade de Araripina.

"Ao perceberem a presença policial, os suspeitos reagiram, dando início a um confronto. Durante a troca de tiros, um dos assaltantes foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu no local", detalhou a PM.

Duas pessoas foram presas e outros três suspeitos conseguiram fugir pela caatinga.

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Ainda de acordo com a corporação, o motorista do caminhão cuja carga havia sido roubada foi mantido refém e encontrado amarrado no porta-malas de um veículo utilizado pelo grupo. A vítima foi resgatada na ação.

A mercadoria e o caminhão roubados foram recuperados. Celulares e uma arma de fogo também foram apreendidos na ação.

Os dois suspeitos presos e todo o material foram encaminhados à Delegacia de Salgueiro, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

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