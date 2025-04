A- A+

Sertão Salgueiro: operação Ostentação mira esquema interestadual de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Grupo contava com distribuidores regionais, operadores financeiros, laranjas e até com internos do sistema penitenciário estadual

Uma organização criminosa especializada em tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e descaminho é alvo da operação "Ostentação", da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (2), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.



Segundo a corporação, o grupo é investigado desde 2023 por esquema interestadual de tráfico de drogas, além de lavagem de dinheiro por meio de atividades comerciais e empresariais aparentemente lícitas, como bares, boates, distribuidoras de bebidas e transporte.



Ainda segundo a PF, os suspeitos operavam de forma articulada e hierarquizada, contando com distribuidores regionais, operadores financeiros, laranjas e até com internos do sistema penitenciário estadual.



"Em sua maioria, o entorpecente distribuído pelo grupo investigado era transportado em pequenas quantidades, porém com frequência elevada, como forma de dificultar a identificação e repressão pelas forças de segurança do Estado", afirmou a PF.



A base do grupo era em Salgueiro, mas a atuação criminosa se estendia no Sertão de Pernambuco e em outros estados. Durante a operação, estão sendo cumpridos 28 ordens judiciais, expedidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salgueiro.

Das 28 ordens judiciais, 19 são mandados de busca e apreensão e as outas nove são mandados de prisão preventiva, em endereços localizados nas cidades de Salgueiro/PE, Araripina/PE, Petrolina/PE, São Paulo/SP e Santo André/SP.



Ao todo, 78 policias federais atuam na ação, que busca reunir elementos que corroborem o conjunto de provas já levantadas nos autos da investigação e prender os principais responsáveis pelas práticas criminosas.

Em São Paulo, a atuação das equipes da Polícia Federal contou com o apoio da Polícia Militar, por meio de efetivo disponibilizado pela Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar.



Os crimes investigados são de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, porte e posse ilegal de arma de fogo e descaminho, cujas penas máximas, somadas, podem ultrapassar 40 anos de reclusão.



Segundo a PF, o nome da operação, "Ostentação", faz alusão ao estilo de vida financeira dos integrantes da organização criminosa investigada. Joias, armas, munições e drogas foram apreendidos.

