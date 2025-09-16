A- A+

Operação Pepperoni Salgueiro: suspeitos de movimentar R$ 10 milhões e lavar dinheiro em pizzaria são alvos de operação Estabelecimento era usado no esquema para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas

Um grupo suspeito de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro em pizzaria é alvo da Operação Pepperoni, deflagrada pela Polícia Federal em Pernambuco nesta terça-feira (16).

A ação cumpre 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nas cidades de Salgueiro, no Sertão do estado, além de Barbalha e Jardim, no Ceará, e em São Paulo (SP).

Segundo a corporação, os envolvidos movimentaram cerca de R$ 10 milhões em dois anos e usavam empresas reais e de fachada para manipular a origem ilícita dos recursos obtidos com o tráfico de drogas.

Instaurado em 2024, o inquérito policial apontou que um dos principais investigados liderava e esquematizava o grupo especializado na distribuição de entorpecentes.

Foram identificados operadores logísticos e financeiros, além de responsáveis por armazenar, transportar e movimentar recursos provenientes do esquema.



Até o momento, uma grande quantia de dinheiro em espécie foi apreendida, além de armas, munições e celulares.

Segundo a PF, o cumprimento dos mandados tem o objetivo de coletar novas provas, interromper as atividades ilícitas e prender os principais integrantes do grupo investigado.

A corporação destaca que o nome da operação, "Pepperoni", faz referência ao empreendimento comercial, situado em Salgueiro, utilizado para lavar recursos ilícitos e justificar rendimentos de origem criminosa.

O estabelecimento era usado no esquema para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas.

