A- A+

Futebol Salmão norueguês: por que Haaland aumentou o consumo do alimento durante a Copa? Chamado de 'superalimento', ele contém proteínas, ômega-3, vitaminas A, D e B12 e antioxidantes

O jogador Erling Haaland, de 25 anos, uma das estrelas da seleção da Noruega nesta Copa do Mundo, tem como parte do seu cardápio na competição o salmão norueguês. E não é somente ele: toda a equipe de jogadores faz refeições regulares contendo o peixe da carne alaranjada.

De acordo com o The Athletic, a seleção norueguesa encomendou ao mesmo 300 kg de salmão e outros tipos de peixes, como truta ártica, alabote e a truta da Noruega. Mas são os chefs de cozinha Aron Espeland, Eirik Tufte e Christian Karlsson que assinam os pratos.

Ainda, segundo informações do portal, um novo carregamento foi encomendado após a vitória da Noruega, que enfrentará o Brasil neste domingo (5) em um jogo na fase eliminatória da Copa.

Benefícios do salmão norueguês

O salmão norueguês é um peixe criado na costa da Noruega. Muitos especialistas chamam este tipo de peixe de "superalimento", por conter proteínas, ômega-3, vitaminas A, D e B12 e antioxidantes. O salmão norueguês pode ter sido um dos escolhidos para alimentar jogadores de elite, pois apresenta benefícios como:

Aceleração da recuperação muscular após exercícios intensos;

Ajuda a fortalecer o sistema imunológico;

Melhora o humor e Combate a inflamação do corpo.

Veja também