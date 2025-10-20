A- A+

Agreste Saloá: todos os 17 corpos das vítimas do grave acidente na BR-423 são liberados pelo IML Ônibus havia saído de Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe

Os 17 corpos das vítimas do grave acidente em Saloá, no Agreste de Pernambuco, foram liberados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife aos familiares. A atualização sobre a liberação dos corpos foi divulgada no fim da manhã desta segunda-feira (20), pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).

"A SDS reforça o empenho das equipes envolvidas para que todo o processo de liberação ocorresse com a maior celeridade e respeito possível às famílias das vítimas", informou a pasta.

A identificação de todas as vítimas fatais foi concluída pela perícia papiloscópica no domingo (19).

Acidente em Saloá deixa 17 mortes | Foto: PRF/Divulgação

O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (17), no km 126,9 da BR-423, na Serra dos Ventos, entre as cidades de Saloá e Paranatama. O número de feridos não foi confirmado, mas várias vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.

Oficialmente, 30 pessoas constavam na lista de passageiros, mas o número real pode ser maior. O ônibus havia saído de Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, com lojistas que viajaram para realizar compras nos polos de moda do Agreste pernambucano.

"Eles vieram até Santa Cruz do Capibaribe com o propósito que a gente reconhece de longe: trabalhar, comprar, lutar por dias melhores. Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos", escreveu o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão, que decretou luto oficial de três dias em respeito às vítimas.

O motorista, que teve ferimentos leves, foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Após atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, onde prestou depoimento.



Uma perícia técnica administrativa foi iniciada pela Polícia Rodoviária Federal para descobrir a causa do sinistro de trânsito, mas, inicialmente, a corporação apontou que o ônibus com destino a Santa Cruz do Capibaribe seguia de volta à Bahia quando o motorista perdeu o controle, invadiu a contramão, atingiu rochas às margens da rodovia, voltou para a pista e colidiu em um barranco de areia, tombando logo em seguida.

