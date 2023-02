A- A+

turquia Salt Bae, chef turco famoso pelo bife de ouro, distribui comida para vítimas do terremoto Nusret Gökçe, que ganhou notoriedade no Brasil por causa da Copa do Catar, fez stories

O chef turco Nusret Gökçe, mais conhecido como Salt Bae, famoso por seus bifes folheados a ouro e seus vídeos nas redes sociais, está distribuindo comida para as vítimas afetadas pelo terromoto que atingiu a Turquia na última segunda-feira (06), o mais forte desde 1939.

Nos Stories do Instagram, ele postou o texto "hoje é dia de união", que precede um vídeo de um caminhão de carga com sua imagem impressa na carroceria. No vídeo, o texto: "vamos todos juntos". "Um coração" era o texto da foto seguinte.

Salt Bae ganhou fama no Brasil após receber jogadores da Seleção na filial de seu restaurante no Catar, onde os atletas comeram a carne valorada em milhares de dólares e foram criticados pela ostentação. Lá, os pratos podem custar até R$ 9 mil.

O nome do chef também esteve no centro de uma polêmica internacional por estar no campo após a final entre Argentina e França e ter ficado pedindo selfies aos jogadores. Ele, inclusive, chegou a tocar na Taça, restrita apenas a atletas e chefes de Estado. A Fifa prometeu investigar o caso.

