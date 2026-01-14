A- A+

SÃO PAULO Salva-vidas morre após mergulhar em piscina para recuperar aliança de turista e ser sugado por ralo Acidente aconteceu no Wet'n Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo

Um salva-vidas de 24 anos morreu na tarde desa terça-feira (13) após um acidente em uma das atrações do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo.

Ele teria mergulhado para recuperar a aliança de um turista quando foi sugado pelo ralo da piscina. As informações são do g1.

Ao receber o pedido de ajuda do turista, o jovem, que atuava como líder dos salva-vidas no local, mergulhou em busca da aliança. Ao ser sugado pelo ralo, ele ficou preso e se afogou.

Depois que ele demorou para retornar, os demais socorristas entraram na piscina para retirá-lo.

O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, mas não resistiu.

Em nota publicada nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), o Wet'n Wild lamentou a morte do colaborador.

"O funcionário atuava como líder de salva-vidas e era um profissional dedicado, que exercia sua função com responsabilidade e compromisso", começou.

"O Wet'n Wild expressa sua solidariedade à família, amigos e colegas neste momento de dor e informa está prestando toda a assistência necessária à família e colaborando com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", completou.

Em respeito à perda e por conta do trabalho da polícia, que investiga o caso, o parque segue fechado nesta quarta. Segundo o Wet’n Wild, o ponto deve ser reaberto nesta quinta-feira (15).

