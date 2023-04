A- A+

JABOATÃO DOS GUARARAPES Guarda-vidas retiram 25 pessoas do mar, em frente à Igrejinha de Piedade Área é imprópria para banho de mar, por conta do alto número de incidentes envolvendo tubarões

Apesar das placas informativas espalhadas pela areia, reforçando que o banho de mar é proibido no trecho da Praia de Piedade em frente à Igrejinha, 25 pessoas entraram na água e acabaram sendo retiradas por dois salva-vidas que monitoram o local nesta sexta-feira (21). A informação foi repassada à reportagem por um deles.

Luziene Francisca da Silva, de 53 anos, curtia o feriado de Tiradentes na praia quando presenciou quando alguns adultos e uma criança foram retirados do mar.

"Aqui nós não temos condições de tomar banho, então ficamos na areia curtindo e tomando cerveja. Eu vi quando eles foram no mar chamar um casal e um rapaz. Depois, foram de novo tirar outro homem e uma criança", disse a mulher.

Margarida Ramos da Silva, também de 53 anos, estava acompanhando Luziene no passeio. Ela frequenta a Praia de Piedade há mais de dez anos e lamentou a postura do grupo que desobedeceu a determinação.

"Nós vimos as pessoas sendo retiradas. A placa está aqui e tem os guarda-vidas, e ainda assim as pessoas vão para o mar. O tubarão é quem está no lugar dele", afirmou.

Veja também

MUNDO Companhia grega nega envolvimento com cocaína encontrada em navio que zarpou do Brasil