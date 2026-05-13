Salvador festeja mais uma edição do Bembé do Mercado

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A tradicional festa do Bembé do Mercado terá mais uma edição nesta quarta-feira (13), em Salvador. Considerado o maior candomblé de rua do mundo, o evento se estabelece anualmente como patrimônio vivo ancestral, reunindo comunidades de terreiros, lideranças religiosas, artistas e pesquisadores. Hoje, a programação se intensifica em Santo Amaro, com rituais, xirês, cerimônias públicas e atividades culturais que se estendem até domingo (17). Entre os rituais mais aguardados estão a lavagem do busto de João de Obá e a entrega de presentes a Iemanjá e Oxum.

Oficialmente, a programação começou no último domingo (10), com uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em homenagem ao babalorixá João de Obá, fundador do Bembé. A festa surgiu em 1889, como um ato de celebração pela abolição da escravidão no Brasil, um ano depois da assinatura da Lei Áurea. A Iabé do Bembé, Ana Rita Machado, professora da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), explica que o ritual se estende até domingo.

"Tem uma parte que começa a ser feita mais ou menos 8 ou 15 dias antes, que é a parte mais sigilosa e interna do candomblé. A parte que é pública começa com a alvorada, chamando as pessoas para irem para o mercado. E, depois da alvorada, a gente faz a liturgia de consagração do barracão onde vai acontecer o xirê do Bembé. O mais significativo é o próprio candomblé, que é o xirê que acontece três dias, de 13 a 16 de maio, dia em que chega o presente principal no mercado. No domingo, o presente sai do mercado e vai para ser entregue a Iemanjá e Oxum na praia de Itapema", afirma.

Ana Rita destaca que, para além do aspecto religioso, o Bembé é uma festa que traduz a experiência das populações negras em Salvador em relação às práticas que foram reelaboradas no Brasil, a partir da diáspora. A programação reúne mais de 60 comunidades tradicionais.

"Do ponto de vista religioso, o que as pessoas de matriz africana pedem? A fortuna. A fortuna no sentido amplo que é a saúde, a prosperidade, a possibilidade daquelas pessoas terem uma vida mais respeitosa, com mais acesso e dignidade”, aponta.

Nesta quarta, a lavagem do busto de João de Obá ocorreu por volta de 5h e o xirê de abertura em honra a Xangô está programado para as 20h. Na quinta-feira, o xirê acontece no mesmo horário no Largo do Mercado. Já na sexta-feira, às 6h, acontece o ebó para Oxalá. No sábado, o xirê principal e a chegada dos presentes de Oxum e Iemanjá estão previstos para às 20h. E a entrega desses presentes na praia de Itapema deve acontecer no domingo à tarde, a depender da tábua de maré.

O Bembé do Mercado é reconhecido como patrimônio imaterial da Bahia desde 2012 e patrimônio cultural do Brasil desde 2019. A festa também está em processo de candidatura para o reconhecimento como patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

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