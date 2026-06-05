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Meio Ambiente Salvadorenhos protestam contra lei de mineração de Bukele Cerca de 700 pessoas participaram da manifestação, constatou um jornalista da AFP no local

Defensores do meio ambiente protestaram, nesta sexta-feira (5), em El Salvador contra uma lei impulsionada pelo presidente Nayib Bukele que autorizou a exploração de minerais.

Em dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa revogou, a pedido de Bukele, a proibição total da mineração no país que estava em vigor desde 2017.

O presidente alega que era "absurdo" que a mineração estivesse proscrita no país que possui os depósitos de ouro "com maior densidade por quilômetro quadrado no mundo".

Proibir "a mineração de metais é uma das demandas mais importantes" hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente, disse à AFP Leonel Herrera.

Cerca de 700 pessoas participaram da manifestação, constatou um jornalista da AFP no local.

Segundo o sacerdote franciscano Joaquín Garay, presente na mobilização, a lei que permite a exploração mineradora foi aprovada sem "nenhum estudo", apesar de sua "inviabilidade" estar documentada.

Garay pediu que toda norma que impacte o meio ambiente "seja consultada" com as populações envolvidas.

El Salvador tem uma cobertura florestal natural primária de apenas 7% em seu território de 20.742 km² e enfrenta a contaminação de 90% de seus rios, motivo pelo qual a mineração "agravaria" a situação, comentou Zulma Larín, da Rede de Ambientalistas Comunitários de El Salvador.

Gritando palavras de ordem como "as florestas são nossa vida" e "defender a água não é crime", a manifestação que saiu da região oeste da capital San Salvador em direção ao centro terminou sem incidentes.

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