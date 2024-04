Salve Jorge! Santo Guerreiro é celebrado nesta terça-feira (23); conheça detalhes

A- A+

Nesta terça-feira (23), vários devotos direcionam sua fé para o São Jorge Guerreiro. Para os católicos, o santo é símbolo da força de Deus na luta em favor dos povos excluídos e marginalizados. Jorge também é venerado nas religiões do Candomblé, Umbanda e reconhecido como Ogum.

Quem foi São Jorge?

De fato, não há provas de que São Jorge tenha existido, mas, acredita-se que São Jorge tenha nascido na Capadócia, região que atualmente faz parte da Turquia, por volta de 280 d.C. Ele era um soldado romano que servia sob o imperador Diocleciano, conhecido por suas perseguições aos cristãos.

A lenda mais famosa associada a São Jorge é a do combate contra o dragão. De acordo com os relatos, havia um dragão que aterrorizava a cidade de Silene, na Líbia. O animal exigia regularmente a entrega de jovens como tributo, até que chegou a vez da filha do rei. São Jorge, ao tomar conhecimento, enfrentou o dragão, atravessando-o com sua lança e salvando a princesa e a cidade. Esse episódio é simbólico e representa a vitória do bem sobre o mal.

São Jorge é venerado porque, durante a perseguição aos cristãos, ele se recusou a renunciar sua fé e adorar os deuses romanos. Por isso, foi torturado e decapitado em 23 de abril de 303, tornando-se um dos mais importantes mártires cristãos.

Sincretismo religioso

Na religião católica, São Jorge é celebrado como um mártir e um guerreiro santo, conhecido por sua coragem, fé inabalável e proteção divina. Sua imagem em cima de um cavalo branco, empunhando uma lança e derrotando um dragão, é icônica e simboliza a vitória do bem sobre o mal e a luz sobre as trevas.

Na umbanda e no candomblé, São Jorge é associado a Ogun, orixá das guerras, dos metais e da tecnologia. Ogun é reverenciado como um protetor e um guerreiro, assim como São Jorge, e sua energia é invocada para enfrentar desafios, cortar demandas negativas e abrir caminhos.

Em algumas cidades do País, São Jorge está relacionado ao orixá Oxóssi, representado na figura do cavaleiro, que "mata o dragão" e caça.

A cor de Ogum na umbanda é o vermelho e branco, enquanto no candomblé é o azul-escuro. Como oferendas, podem ser oferecidos inhame e feijão-preto ao orixá.

É feriado no Brasil?

No Estado do Rio de Janeiro, o dia 23 de abril é exclusivamente dedicado ao santo e foi decretado feriado desde 2008. Outras cidades espalhadas pelo Brasil que têm o dia de veneração ao santo são: São Jorge de Ilhéus, na Bahia; São Jorge d'Oeste, São Jorge do Ivaí e São Jorge do Patrocínio, no Paraná; e São Jorge, no Rio Grande do Sul.

No mundo, a data é celebrada em lugares como Canadá, Portugal, Albânia, Etiópia, Reino Unido, Bulgária, Espanha e Geórgia.



Veja também

manifestação Mais de 130 detidos em Nova York após manifestação estudantil pró-Palestina