Sex, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta11/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BARRAGEM

Samarco faz repasse de R$ 421 mi para investimentos em 45 municípios da bacia do Rio Doce

Recursos fazem parte de acordo de R$ 2,1 bilhões para projetos de desenvolvimento na região atingida pelo rompimento de barragem em 2015

Reportar Erro
Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), atingido pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco em 2015 Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), atingido pelo rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco em 2015  - Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

A Samarco fez um repasse de R$ 421 milhões a 45 municípios da bacia do Rio Doce - região que foi atingida, em 2015, pela ruptura de uma barragem operada pela mineradora.

O valor corresponde à primeira parcela dos Termos de Investimentos Estruturantes firmados pela empresa com as prefeituras, que preveem aporte total de R$ 2,1 bilhões para apoiar projetos voltados ao desenvolvimento dos territórios.

Leia também

• Samarco registra prejuízo líquido de US$ 328,5 milhões no 2º trimestre de 2026

• Tragédia de Mariana: Samarco prorroga adesão a programa de indenização

• Samarco reabre programa de indenizações por 45 dias

Os recursos serão destinados a iniciativas definidas pelos próprios municípios, em áreas como saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida, observadas as regras de governança, prestação de contas e acompanhamento pelos órgãos competentes e pelas comunidades.

A diretora de Sustentabilidade, Relações Governamentais e Comunicação da Samarco, Mariana Lisbôa, destaca que a iniciativa reforça que o compromisso da empresa com o desenvolvimento dos municípios da bacia do Rio Doce.

A região abrange os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, no Sudeste do País.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter