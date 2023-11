A- A+

SAÚDE Samonella: duas pessoas morrem e 99 ficam doentes em surto associado a melões nos EUA Casos foram registrados em pelo menos 32 estados do país

Duas pessoas morreram e ao menos 99 ficaram doentes em um surto de salmonella ao redor dos Estados Unidos, conforme o "alerta de segurança alimentar" divulgado nesta sexta-feira (24) pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).



O surto, explica a agência do governo americano, está ligado aos melões do tipo Caribe, também chamados de melões cantaloupe tipo Harper.

As duas mortes foram em Minnesota. Ao todo, 32 estados tiveram casos registrados de pessoas com salmonela. A maioria deles em Arizona, Missouri, Ohio e Wisconsin, além de Minnesota. Dos 99 doentes, 45 precisaram ser hospitalizados.

“O verdadeiro número de pessoas doentes neste surto é provavelmente muito superior ao número relatado, e o surto pode não estar limitado aos estados com doenças conhecidas”, pontua o CDC.









“Isso ocorre porque muitas pessoas se recuperam sem cuidados médicos e não são testadas para salmonela. Além disso, doenças recentes podem ainda não ser relatadas, pois normalmente demora de três a quatro semanas para determinar se uma pessoa doente faz parte de um surto”.

Diversos melões (inteiros e já cortados) foram recolhidos dos mercados pelo país. A agência pede que as empresas responsáveis não vendam ou sirvam essas frutas e nem produtos feitos com elas. Também pede-se que elas lavem e higienizem itens e superfícies que estiveram em contato com os melões recolhidos.

