EDUCAÇÃO Samsung premia projetos sustentáveis criados por estudantes da rede pública do Brasil; saiba quais O grupo vencedor do Solve For Tomorrow, da Samsung, criou um protetor solar à base de extrato de crajiru e óleo de breu

A Samsung premiou, na manhã desta terça-feira (28), estudantes secundaristas da rede pública do país por meio da iniciativa Solve For Tomorrow, que impulsiona a resolução de problemas sociais de forma sustentável. O grupo vencedor desta décima edição da premiação, ocorrida em São Paulo (SP), criou um creme que realiza a função de protetor solar, antioxidante e repelente.

Desenvolvido por estudantes do 1º ano do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), localizado em Porto Velho, o NanoFotoCream usa o extrato de crajiru como base para a proteção solar e o óleo de breu branco como fator repelente. O produto foi testado em parceria com a Fiocruz Rondônia e a Universidade Federal de Rondônia. Os resultados mostraram que o produto tem FPS 18, redução de mais de 95% de radicais livres e repelência à picada de mosquitos (o mosquito pode pousar, mas não pica).

Em segundo e terceiro lugares, foram os projetos Produção de Biogás e biofertilizante: alternativa sustentável na comunidade e Produção de Combustível Sólido de Alto Rendimento com Cascas de Coco e Serragem, ambos do estado do Maranhão.

Segundo Anna Karina Pinto, diretora do Marketing corporativo da Samsung Brasil, o evento tem como intuito estimular a educação através do uso de tecnologia e sustentabilidade para soluções de problemas cotidianos.

“Fomos aprimorando o programa de acordo com as necessidades locais, com o objetivo de fomentar a educação, olhando as futuras gerações, olhando o Solve For Tomorrow como um evento que vai proporcionar uma equidade maior da sociedade no futuro”, explicou.



Equidade essa que já é vista na representação mais igualitária de homens e mulheres dentre os estudantes que tiveram projetos inscritos. O projeto vencedor, inclusive, foi criado por uma equipe completamente feminina, com as alunas Ana Vitoria Ximenes de Oliveira Costa, Debóra Ripardo Gomes Rodrigues, Laís Oliveira Tavares e Miriam Gabrielle Guimarães Gonçalves, orientadas pelas educadoras Minelly Azevedo da Silva e Márcia Bay.

“O campo de Exatas não é mais um campo só masculino. As mulheres têm entrado cada vez mais e tem se destacado cada vez mais também”, relatou Anna Karina.

Além de premiação, que aconteceu no Museu da Imagem e do Som (MIS), o Solve For Tomorrow apresenta uma possibilidade de aproximar os estudos de sala de aula com partes mais práticas.

“A gente não pode estigmatizar os adolescentes jovens, e o contrário disso é fazer a escola se tornar mais interessante para esses estudantes através de uma aprendizagem significativa. No caso do Solve For Tomorrow, a proposta é aproximar a escola da realidade e interesses dos estudantes”, explicou Juliana Gonçalves, da Gestão Técnica e Pedagógica de Projetos Educacionais (Cenpec).

Premiação

Júri técnico:

Cada escola dos projetos vencedores do júri técnico será contemplada com 1 (um) projetor da Samsung, além de troféu, placa comemorativa e selo digital. A escola responsável pelo projeto vencedor nacional em 1º lugar receberá também 3 (três) notebooks Samsung.

1º lugar: 1 smartphone Samsung + 1 smart TV Samsung + 1 fone de ouvido sem fio da Samsung para cada aluno da equipe vencedora.

2º lugar: 1 notebook Samsung + 1 smart TV Samsung para cada um dos alunos da equipe vencedora.

3º lugar: 1 smartwatch Samsung + 1 smart TV Samsung para cada um dos alunos da equipe vencedora.

Confira as vencedoras:

1 - FotoCream: antioxidante, fotoprotetor com ação repelente

IFRO – Campus Porto Velho Calama Nano

Porto Velho, RO

2 - Produção de Biogás e biofertilizante: alternativa sustentável na comunidade

Centro de Ensino Sabino Barros – Anexo I – Jacaré

Penalva, MA

3 - Produção de Combustível Sólido de Alto Rendimento com Cascas de Coco e Serragem

Centro de Ensino Casemiro de Abreu

Tutótia, MA



Júri Popular:

(Votação ocorrida no site do evento entre os dias 16 ao dia 26 de novembro)

Os 5 (cinco) alunos de cada uma das 3 (três) equipes selecionadas pelo público, e seu respectivo professor orientador e, eventualmente, parceiro, serão contemplados, cada um, com 1 (um) fone de ouvido sem fio da Samsung. As escolas das equipes vencedoras pelo Júri Popular também serão premiadas com 1 (um) projetor da Samsung, além do troféu. Confira as vencedoras:

1 - Biofábrica sustentável: produção de bioinsumos agrícolas

IFES – Campus Vila Velha

Vila Velha, ES

2 - PectiVitalis: Revestimento Sustentável Anti-Desperdício para Frutos

Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Reis

Cascavel, CE

3 - SPP Sustentável: reciclando no Potengi (miniusina para reciclagem de resíduos da construção civil)

IFRN – Campus São Paulo do Potengi

São Paulo do Potengi, RN

A banca julgadora ainda atribuiu aos alunos da Escola Estadual Angelo Scarabucci, em Franca (SP), a menção honrosa pelo projeto Silêncio consciente: alunos autistas e os ruídos em sala de aula, devido ao potencial transformador do protótipo diante da inclusão social de alunos autistas. A situação problema foi identificada a partir de um conselho de classe estudantil, impactando a comunidade escolar.

Investimento na educação

A Solve For Tomorrow começou em 2014 e, desde lá, já recebeu mais de 14 mil projetos de impacto ambiental e social. Com mais visibilidade no mercado, o projeto impacta atualmente a quantidade de matrículas de estudantes nas escolas que ficam entre finalistas, de acordo com a Samsung.

A edição deste ano contou com 2.348 projetos inscritos, um aumento de 28,4% com relação à edição anterior.

A premiação recebe inscrição de projetos das áreas chamadas de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Ao todo, a preparação do projeto até o dia da premiação ocorre em um período médio de sete meses. São inscritos não só projetos já existentes, mas também ideias de projetos que podem ser elaborados no decorrer da orientação nos meses que antecedem o resultado final.

A inscrição de um projeto só pode ser feita por um professor e todos os projetos inscritos recebem mentoria da Samsung para auxiliar no desenvolvimento. Os grupos podem contar com até cinco alunos e um professor orientador.



* - A jornalista viajou a convite da Samsung

