A- A+

Carnaval do Recife Samu atendeu mais de 400 pessoas no Recife durante o Galo da Madrugada Foram 368 atendimentos em Postos Médicos Avançados (PMA)

Durante o desfile Galo da Madrugada no Recife, nesse sábado (1º), no Centro do Recife, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 410 atendimentos.

Destes, 368 foram realizados em Postos Médicos Avançados (PMA), 24 feitos por Motolâncias e 18 remoções.

Foram montados cinco Postos Médicos Avançados (PMA) no Recife para o Galo da Madrugada: Rua do Sol, Praça do Diário, Pátio do Carmo, San Rafael e Sério Loreto, todos no Centro da cidade, próximo ao desfile.

A maior quantidade de atendimentos foi registrada no PMA da Rua do Sol, localizado na rua homônima, onde 86 pessoas foram atendidas das 9h às 19h do sábado.

No Posto Sérgio Loreto, localizado na Praça Sérgio Loreto, foram realizados 82 atendimentos das 7 às 19h.

O PMA San Rafael, localizado na Avenida Dantas Barreto, atendeu 61 pessoas das 7 às 19h.

A Praça do Carmo estava com o PMA Pátio do Carmo montado, onde foram atendidas 87 pessoas das 7 às 19h.

Na Praça da Independência foi montado o PMA, que atendeu 52 pessoas de 7 às 19h.

Veja também