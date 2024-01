A- A+

Carnaval Carnaval no Marco Zero do Recife contará com dois pontos avançados do Samu e 50 motolâncias Principal operação da corporação se encontra no Marco Zero do Recife

O Serviço Móvel de Urgência divulgou, na manhã desta quarta-feira (24), o plano de ações para o Carnaval 2024, na sede da Neoenergia, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. A grande novidade deste ano é o acréscimo de um posto médico avançado e o emprego de mais 10 motolâncias para o polo do Marco Zero, onde se concentra a maior operação da corporação e que terá, ao todo, 50 veículos de duas rodas para o socorro.

No Marco Zero, as atividades começam às 19h do dia 8 de fevereiro, pelo acréscimo de um dia na festa da capital pernambucana. O órgão funcionará em todas as noites de Carnaval e encerrará um dia após o término das atrações do palco principal. O esquema de trabalho do Samu no local fica da seguinte forma:

Uma unidade de suporte avançado

Dois postos médicos avançados (um em frente à Ciatur e outro em frente ao Museu Cais do Sertão)

Quatro unidades de suporte básico

50 motolâncias

Na capital pernambucana, os agentes vão trabalhar nos três períodos da festa (pré-carnaval, Carnaval, pós-carnaval), nos principais blocos. O serviço terá 21 pontos de atuação nas seis Regiões Político Administrativas (RPA) da cidade.

No Galo da Madrugada, o Samu contará com um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito e demais ocorrências, uma unidade de suporte a incidentes com múltiplas vítimas, uma unidade de suporte avançado, cinco postos médicos avançados e 50 motolâncias.

Entre as edições do Galo da Madrugada de 2020 e 2023, os números de atendimentos mostram uma baixa. Naquele ano, foram realizados 612 socorros; já no ano passado, foram 361 atendimentos.

Atendimentos feitos pelo Samu no Galo da Madrugada, nos últimos anos | Arte: Folha de Pernambuco

No mesmo período, no Marco Zero, as equipes do Samu atenderam 432 solicitações e 335 ocorrências, respectivamente.

Ainda serão dispostos, no período pós-carnavalesco, uma unidade de suporte básico e dois quartetos de motolância. Essas equipes ficarão responsáveis para atender, também, os foliões do bloco Os Irresponsáveis, que sai na Quarta-feira de Cinzas, em Água Fria, na Zona Norte do Recife.

O coordenador geral do Samu, Eduardo Gomes, conta que a maioria das ocorrências registradas é de pequenos traumas e consumo de bebidas alcoólicas.

"As orientações para quem for beber é que tenha cuidado nos exageros. Alimente-se de forma adequada e se hidrate, porque o clima está muito quente. As pessoas precisam estar bem hidratadas no percurso do Carnaval, e evitar confusões também é importantísimo", pontuou ele, que garantiu ainda que as cidades que não vão brincar o Carnaval poderão contar com o serviço do Samu normalmente. O serviço deve ser acionado pelo 192.



Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco anuncia que estará de prontidão para atender as pessoas, tanto durante a festa quanto para fazer vistorias de regulariação e inspeção nas estruturas físicas montadas, no Recife e Região Metropolitana, como camarotes.

Os pedidos de fiscalização dessas estruturas podem ser feitos até o dia 31 deste mês por responsáveis dos blocos, nos portais da Secretaria de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros, onde consta uma cartilha com orientações para regularização de eventos.

"O atendimento prioritário é através do número 193, que é o telefone de emergência, tanto para a população, em ocorrências normais, quanto para ocorrências do Carnaval. Fora isso, teremos estruturas montadas [plataformas] nas principais festividades do Recife e Região Metropolitana", explica o assessor de Comunicação Social da corporação, major Getúlio Sena,

COP

O Centro de Operações da Prefeitura do Recife (COP) vai trabalhar antes, durante e depois do Carnaval, com fiscalização de possíveis ocorrências. De acordo com o coordenador do setor, Anderson Soares, em caso de necessidade, o órgão aciona, de pronto, todos os envolvidos no evento para buscar soluções efetivas.



"No Réveillon, por exemplo, tendo qualquer crise, a gente se juntava na sala e se reunia na hora para resolver, porque temos todos os órgãos atuando junto com a gente. Num curto de energia, por exemplo, pelo fato de a Neoenergia estar conosco, acionamos a equipe dela, do Corpo de Bombeiros e a equipe de manutenção do evento. Como estavam todos juntos, já resolvemos ali", disse Soares.

