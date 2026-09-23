A- A+

SAÚDE Samu Recife celebra 25 anos e homenageia a gerente da Rádio Folha 96,7 FM, Marise Rodrigues Outros profissionais também receberam homenagens em cerimônia na manhã desta quarta-feira (23)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano do Recife celebrou, na manhã desta quarta-feira (23), 25 anos de atuação durante a 6ª Jornada Metropolitana do Samu, realizada no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana (RMR).

A solenidade, realizada no Auditório Ciranda, reuniu mais de mil pessoas e homenageou profissionais que contribuíram para a implantação, o desenvolvimento e a consolidação do serviço na Rede de Atenção às Urgências.

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O evento destacou profissionais que contribuíram para a estruturação do serviço e discutiu desafios da assistência de urgência. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



A programação marcou as duas décadas e meia de atuação do Samu Metropolitano e destacou pessoas que participaram de diferentes momentos dessa trajetória.

“Completar um quarto de século é motivo de imenso orgulho, mas também de renovação do nosso compromisso com a população. Queremos sair daqui ainda mais integrados e preparados para qualquer cenário”, ressaltou o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes.

O coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes, ressaltou a jornada como um momento de integração e renovação de conhecimentos. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Entre os homenageados esteve Marise Rodrigues, gerente de Jornalismo e Programação da Rádio Folha 96.7 FM, reconhecida pela contribuição à história do serviço.

"Esse evento, da 6ª Jornada do Samu Metropolitano, é um evento importantíssimo porque registra os 25 anos de atuação do Samu, e receber essa homenagem certamente por estar num veículo de tanta visibilidade, como a Folha de Pernambuco, é muito gratificante para nós", destacou. "A gente não pode também deixar de falar sobre a importância social do Samu, né? Toda a população necessita, especialmente nas horas de urgência. Então, meus parabéns ao Samu por sua eficiência nesses 25 anos", completou a radiojornalista.

A gerente de Jornalismo e Programação da Rádio Folha 96.7 FM, Marise Rodrigues, foi uma das profissionais reconhecidas durante a jornada. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Ao longo desse período, a gestora também atuou na publicização de informações, atualizações e serviços promovidos pelo Samu, por meio de flashes radiofônicos, entrevistas e reportagens na Rádio Folha, além de articular pautas da emissora com a redação do jornal.

A cerimônia também destacou a participação de profissionais que, durante esses anos, dedicaram trabalho, conhecimento e experiência à estruturação do atendimento de urgência e emergência. A homenagem buscou reconhecer essas contribuições e destacar a trajetória construída por diferentes equipes e colaboradores.

Além disso, a solenidade também prestou homenagem a servidores do Samu que já faleceram, com reconhecimento, em memória, à contribuição de profissionais que participaram da construção e do fortalecimento do serviço ao longo dos 25 anos de atuação.

A honraria valorizou a trajetória daqueles que, mesmo ausentes, deixaram sua contribuição para a história do atendimento pré-hospitalar de urgência no Recife e na Região Metropolitana.

Entre as autoridades e representantes que participaram, estiveram o diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, Fernando Figueira; o superintendente estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Carvalho; e a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Também participaram o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho; o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo César Torres de Medeiros; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), coronel Eduardo Araripe Pacheco de Souza; e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, Cleyton Medeiros.

Na foto, da esquerda para a direita, estão Zilda Cavalcanti, secretária de Saúde de Pernambuco; Leonardo Gomes, coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife; e Marise Rodrigues, gerente de Jornalismo e Programação da Rádio Folha 96.7 FM. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Completaram a participação no palco a secretária-executiva de Rede de Média e Alta Complexidade do Recife, Ana Cláudia Simões Cardoso; o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes Menezes; e Alexandre Gusmão, diretor da Proteção Eventos, organizadora da Prevenor.

Os representantes participaram de diferentes momentos da cerimônia, incluindo homenagens e discursos.

Programação científica

A 6ª Jornada Metropolitana do Samu Recife ocorre até esta quinta-feira (24) e reúne médicos, enfermeiros, condutores, gestores, estudantes e representantes de instituições parceiras.

“A Jornada representa o resgate da nossa história e a valorização das pessoas que construíram o serviço, ao mesmo tempo em que olha para o futuro ao trazer o que há de mais moderno na assistência de urgência”, afirmou Leonardo Gomes.

A organização prevê reunir cerca de 1.400 participantes, consolidando o evento como espaço de educação permanente e atualização técnico-científica em urgência e emergência.

A programação científica aborda cenários complexos da atenção pré-hospitalar, com temas como choque hemorrágico, transfusão maciça, manejo do trauma, emergências clínicas, serviço aeromédico e Medicina de Desastres.

A secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, destacou a expansão do Samu em Pernambuco e a cobertura regionalizada do serviço.

"Hoje, estamos comemorando os 25 anos do Samu Metropolitano, pioneiro do Brasil, que hoje é referência para o Brasil todo. Isso é um motivo de grande comemoração, pois é um serviço de operação aeromédica que vem crescendo com mais de 90 atendimentos, tendo disponíveis aviões e helicópteros em tempo integral para o transporte de pacientes e órgãos dentro das necessidades de todo o estado, do litoral ao sertão", afirmou.

A gestora estadual de saúde também reforçou o crescimento da operação aeromédica, com transporte de pacientes e órgãos entre diferentes regiões do Estado. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Um dos destaques da programação será o Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), que deve ocorrer, também nesta quinta-feira, na área externa do Centro de Convenções.

A atividade vai reproduzir um cenário de desastre em grande escala para avaliar fluxos de acionamento, triagem de pacientes, comunicação e transporte.

O exercício contará com uma força-tarefa interinstitucional formada pelo Samu 192, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e demais órgãos parceiros, com apoio e presença do Ministério da Saúde.

Encontro de coordenadores

A edição de 2026 também conta com o 1º Encontro Regional dos Coordenadores de Samu, que reúne gestores de diferentes localidades para discutir estratégias de gestão, desafios operacionais e o compartilhamento de boas práticas na administração do atendimento móvel.

O encontro amplia a dimensão estratégica da Jornada ao promover a troca de experiências entre coordenadores e a discussão de medidas voltadas à organização e ao funcionamento dos serviços de atendimento móvel de urgência.

A 6ª Jornada Metropolitana do Samu Recife integra ainda a programação da 22ª Feira Norte-Nordeste de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência (Prevenor), reunindo atividades voltadas à atualização e à troca de conhecimentos nas áreas de saúde, segurança e emergência.

Veja também