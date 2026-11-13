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Solidariedade Samu Metropolitano do Recife inicia arrecadação de brinquedos e alimentos para campanha de Natal Campanha Samu Solidário pretende atender cerca de 4 mil crianças, e também arrecadará material de higiene pessoal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Região Metropolitana do Recife, deu início à arrecadação de donativos para a campanha de Natal.

A iniciativa busca arrecadar itens como alimentos não perecíveis, brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, fraldas descartáveis infantis e geriátricas, além de material de higiene pessoal, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa chega a sua 16ª edição e tem como objetivo atender cerca de 4 mil crianças. As doações podem ser entregues até o dia 30 de novembro, no ponto de coleta localizado na Avenida Manoel Borba, nº 931, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

"O Samu Solidário é uma iniciativa que demonstra que o cuidado também se manifesta por meio da solidariedade. A cada edição, conseguimos mobilizar mais pessoas em torno de uma causa importante, levando apoio a quem mais precisa. Neste ano, nossa expectativa é contemplar mais de 4 mil crianças, e a participação da população é fundamental para alcançarmos esse objetivo", afirma o coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife, Leonardo Gomes.

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