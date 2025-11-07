A- A+

Campanha Samu Metropolitano Recife inicia campanha para arrecadar brinquedos e alimentos no Natal A 15ª edição do Samu Solidário busca mobilizar a população do Recife para ajudar crianças e jovens atendidos por instituições sociais

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) deu início à 15ª edição do Samu Solidário, campanha que arrecada brinquedos e alimentos não perecíveis para instituições que atendem crianças e jovens do Recife. As doações podem ser realizadas até o dia 3 de dezembro, em diversos pontos de coleta espalhados pela cidade.

Tradição de solidariedade no fim de ano

Criado para fortalecer laços comunitários e incentivar gestos solidários, o projeto já se tornou uma tradição natalina na capital pernambucana. Neste ano, a iniciativa contará com uma carreata do Papai Noel, marcada para o dia 4 de dezembro, que percorrerá os locais de arrecadação recolhendo os donativos entregues pela população.

O coordenador do Samu Metropolitano Recife, Leonardo Gomes, destaca que a campanha vai além da entrega de presentes. “Quando chegamos a uma comunidade com brinquedos e alimentos, levamos também a certeza de que juntos podemos transformar o Natal de muitas famílias”, afirmou.

Onde doar

As contribuições podem ser feitas nos turnos da manhã e da tarde, na sede anexa do Samu Metropolitano, localizada na Avenida Manoel Borba, 934, Boa Vista. Além desse endereço, há pontos de arrecadação em instituições parceiras, como:

Colégios GGE, com unidades no Parnamirim, Boa Viagem e Benfica;

Safety Med, na Avenida Norte Miguel de Alencar, 2577, Encruzilhada;

Hospital da Mulher do Recife, na Avenida Recife, 5629, Estância;

Interne Soluções em Saúde, na Rua Marquês de Amorim, 356, Boa Vista;

Mais Vida, na Avenida Rui Barbosa, 829, Graças.

Resultados das edições anteriores

Na última edição, realizada em dezembro de 2024, o Samu Solidário arrecadou mais de 2,3 toneladas de alimentos e mais de dois mil brinquedos, beneficiando 15 instituições sociais da cidade.

Serviço

O quê: Campanha Samu Solidário 2025

Quando: Até 3 de dezembro

Carreata do Papai Noel: 4 de dezembro

Onde doar: Sede do Samu Metropolitano Recife (Av. Manoel Borba, 934, Boa Vista) e pontos parceiros

O que doar: Brinquedos e alimentos não perecíveis

Com informações da assessoria

Veja também