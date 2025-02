Samu retifica informação sobre morte na Boa Vista e diz que "suspeita é de choque elétrico"

A- A+

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) retificou a ocorrência referente à morte de um homem no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (5).



Inicialmente, a corporação afirmou ter sido acionada às 8h54, para ocorrência de choque elétrico.



Em nota recente, divulgada às 11h56, a Prefeitura do Recife destacou que se trata de uma ocorrência de "suspeita de choque elétrico".



A Neoenergia também se posicionou sobre o caso, informando que realizou o desligamento da energia imediatamente após receber a informação do Samu.



"Técnicos da distribuidora foram enviados ao local e não identificaram vazamento de corrente e constataram que a rede elétrica estava intacta", afirmou a Neoenergia.



Ainda segundo a empresa, a área permanecerá isolada e com o fornecimento suspenso até a conclusão dos trabalhos do Samu, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC).



"O serviço será normalizado assim que as investigações na localidade forem encerradas", explicou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do homem em meio a muita água, nas proximidades de um colégio particular.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 9h e que uma viatura foi enviada, mas apresentou dificuldades no deslocamento devido aos pontos de alagamentos provocados pelas fortes chuvas.



Confira nota da Neoenergia na íntegra:

