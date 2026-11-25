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Estados Unidos San Francisco enfrenta risco de inundações devido a marés excepcionais e chuvas intensas Algumas zonas costeiras ficaram submersas, embora sem danos importantes

San Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, enfrenta nesta quarta-feira (25) graves riscos de enchentes devido a marés excepcionais combinadas com chuvas torrenciais previstas para a noite, amplificadas pelo El Niño, justamente no pico anual de deslocamentos pelas festividades de Ação de Graças.

A Baía de San Francisco, uma das áreas mais vulneráveis, já registrou na terça-feira uma cheia recorde para um mês de novembro, segundo fontes oficiais.

Algumas zonas costeiras ficaram submersas, embora sem danos importantes. "Não arrisque sua vida!", advertiu o serviço meteorológico local nas redes sociais.

O aeroporto de San Francisco, altamente exposto por se localizar às margens da baía, recomendou à população reconsiderar seus planos de viagem às vésperas do Dia de Ação de Graças, que é celebrado na quinta-feira (26).

As autoridades esperam uma nova maré excepcional por volta das 11h locais (15h em Brasília), que pode se aproximar ou até superar um recorde de mais de 40 anos, quando o nível do mar subiu 2,6 metros em 1983.

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