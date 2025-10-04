S�b, 04 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado04/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JAPÃO

Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão

Ela é uma das integrantes mais conservadoras do partido, dominado por homens

Reportar Erro
Sanae Takaichi, a recém-eleita líder do partido governista japonês, o Partido Liberal Democrático (PLD)Sanae Takaichi, a recém-eleita líder do partido governista japonês, o Partido Liberal Democrático (PLD) - Foto: Yuichi Yamazaki / POOL / AFP

O partido governista do Japão elegeu neste sábado, 4, a ex-ministra da Segurança Econômica Sanae Takaichi como nova líder, tornando provável que ela se torne a primeira mulher primeira-ministra do país.

Takaichi derrotou o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, filho do popular ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi, em um segundo turno em uma votação intrapartidária do LDP no sábado. Ela é uma das integrantes mais conservadoras do partido, dominado por homens.

Leia também

• Ciberataque ameaça abastecimento de cerveja no Japão

• China abre investigação de barreiras comerciais sobre o México, em resposta a restrições

• Taiwan rejeita ideia de transferir mais produção de chips aos EUA

Takaichi substitui o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, enquanto o partido espera recuperar o apoio público e permanecer no poder após grandes perdas eleitorais.

É provável que ela seja a próxima primeira-ministra do Japão porque o partido continua sendo o maior na câmara baixa, que determina o líder nacional, e porque os grupos de oposição são altamente fragmentados.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter