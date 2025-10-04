A- A+

JAPÃO Sanae Takaichi deve se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão Ela é uma das integrantes mais conservadoras do partido, dominado por homens

O partido governista do Japão elegeu neste sábado, 4, a ex-ministra da Segurança Econômica Sanae Takaichi como nova líder, tornando provável que ela se torne a primeira mulher primeira-ministra do país.

Takaichi derrotou o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, filho do popular ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi, em um segundo turno em uma votação intrapartidária do LDP no sábado. Ela é uma das integrantes mais conservadoras do partido, dominado por homens.

Takaichi substitui o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, enquanto o partido espera recuperar o apoio público e permanecer no poder após grandes perdas eleitorais.

É provável que ela seja a próxima primeira-ministra do Japão porque o partido continua sendo o maior na câmara baixa, que determina o líder nacional, e porque os grupos de oposição são altamente fragmentados.



