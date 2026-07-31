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Internacional Sánchez atribui crise em Ceuta a barco espalhado por 'máfias de tráfico humano' Segundo a decisão judicial, "aqueles que entram em nosso território a nado, por mar, não têm direito à repatriação", explicou o primeiro-ministro espanhol

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, associou nesta sexta-feira (31) a crise migratória no enclave de Ceuta a uma “interpretação tendenciosa” por parte das “máfias do tráfico humano” de uma recente decisão judicial sobre a repatriação de migrantes que chegam por mar.

Sánchez afirmou que “nos últimos dias” houve uma “divulgação nas redes sociais, por meio dessas máfias”, de uma “interpretação tendenciosa” de uma decisão do Supremo Tribunal espanhol.

Segundo a decisão judicial, "aqueles que entram em nosso território a nado, por mar, não têm direito à repatriação", explicou o líder socialista, acrescentando que essa "interpretação tendenciosa" é o que "se manteve como fogo em palha nas últimas horas".

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