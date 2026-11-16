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Extrema Direita Sánchez e Lula conversam sobre a ameaça da extrema direita antes das eleições na Espanha Encontro entre os líderes acontece a poucos dias das eleições na Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, conversou com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a defesa da democracia diante da "ameaça de extrema direita", durante um encontro nesta segunda-feira (16) em Madri, a menos de duas semanas das eleições gerais de 29 de novembro.

Ao longo do dia, Sánchez também se reunirá em Madri com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, outro aliado de esquerda na América Latina, uma região que nos últimos anos se inclinou para a direita.

Na sua chegada ao Palácio de la Moncloa, sede do governo espanhol, Lula foi recebido por Sánchez com um abraço e um aperto de mãos.

No encontro, "os dois mandatários abordaram o futuro das Nações Unidas e a importância de defender as instituições democráticas e a coesão social diante da ameaça da extrema direita", afirma um comunicado divulgado pelo governo espanhol.

"Reforçamos a importância de combater o discurso de ódio e desinformação da extrema direita e de promover uma agenda de inclusão social que fortaleça a democracia", escreveu Lula no X.

Além disso, em uma reunião posterior fora de Moncloa, ambos conversaram sobre "a situação da esquerda ocidental e o modelo progressista que defendem, baseado na melhoria das condições de trabalho e em uma tributação justa como mecanismos para gerar prosperidade", afirmou o Partido Socialista (PSOE) de Sánchez.

Um ato de campanha anunciado inicialmente com Lula e Sánchez foi "cancelado", segundo o PSOE.

Lula, que aos 81 anos acaba de fazer a primeira viagem internacional após sua reeleição, precisou cancelar discursos por problemas na garganta.

Sánchez demonstra confiança em vencer as eleições de 29 de novembro, apesar de, segundo as pesquisas, estar atrás da direita nas intenções de voto.

Se vencer, a direita poderá precisar do apoio da extrema direita para formar governo.

Lula venceu de forma surpreendente o segundo turno da eleição presidencial no fim de outubro contra o senador conservador Flávio Bolsonaro, que foi o candidato mais votado no primeiro turno.

"Aconteceu no Brasil. Acabou de acontecer nos Estados Unidos (nas eleições de meio mandato). E acontecerá em breve na Espanha. A onda ultra à qual pretendem subir a direita e a extrema direita na Espanha já não cresce: desmorona", afirmou Sánchez no início de novembro.

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