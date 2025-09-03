A- A+

diplomacia Sánchez e Starmer firmam acordo que reforça cooperação entre Espanha e Reino Unido O acordo assinado na quarta-feira, chamado "Marco bilateral estratégico", prevê a criação de um fórum econômico comum

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assinaram nesta quarta-feira (3) em Londres um acordo de cooperação entre os dois países, após o pacto alcançado em junho para eliminar o controle fronteiriço terrestre em Gibraltar.

O acordo assinado na quarta-feira, chamado "Marco bilateral estratégico", que reforça "a cooperação econômica, política e social entre os dois países", prevê a criação de um fórum econômico comum que promova novas oportunidades de investimento e inovação.

O acordo indica que ambos os países colaborarão em suas políticas externas e de desenvolvimento, estreitarão relações para avançar em política climática, e coordenarão esforços em segurança e defesa.

Antes do encontro, os dois líderes denunciaram diante da imprensa a situação "terrível" em Gaza.

Focado nisso, o marco bilateral firmado menciona "coordenação de iniciativas para promover a implementação da solução de dois Estados e o Estado palestino".

Política externa

A Espanha reconheceu o Estado da Palestina em maio de 2024, enquanto o Reino Unido anunciou que faria o mesmo em setembro deste ano, caso Israel não assumisse uma série de compromissos, incluindo um cessar-fogo em Gaza.

Entre os pontos de política externa assinados nesta quarta-feira pelos dois países está "apoio ao crescimento econômico da América Latina e do Caribe e aos seus objetivos em matéria de clima, energia e biodiversidade, incluindo adaptação climática e resiliência; esforços para melhorar a segurança cidadã e abordar a questão do crime organizado".

O texto também menciona que os ministros das Relações Exteriores de ambos os países manterão um diálogo estratégico anual para fortalecer a parceria e monitorar os objetivos do acordo firmado nesta quarta-feira.

Antes da assinatura, Sánchez, ao ser recebido por Starmer, falou de "um acordo bilateral muito importante que reforçará nossa cooperação e colaboração em muitas questões. Igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, transição energética verde, entre outros".

Neste encontro, o primeiro institucional entre os dois países desde a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, participaram também empresários e os dois ministros da Economia, Carlos Cuerpo e Rachel Reeves.

A viagem de Sánchez é a primeira a Downing Street de um presidente do governo espanhol em mais de sete anos, após Mariano Rajoy visitar Theresa May em dezembro de 2017.

Acordo sobre Gibraltar

Os governos, ambos socialdemocratas, estão em sintonia após o acordo alcançado em junho sobre Gibraltar, que prevê eliminar barreiras físicas e controles de pessoas e mercadorias na passagem fronteiriça terrestre para acessar o enclave britânico no sul da Península Ibérica.

Starmer, ao receber Sánchez nesta quarta-feira em Downing Street, destacou o acordo bilateral "fruto de todo o trabalho árduo que fizemos sobre Gibraltar".

Por sua vez, após a recepção por seu homólogo britânico, Sánchez elogiou "a liderança do primeiro-ministro Starmer no que diz respeito ao sucesso em fechar este importante acordo entre Espanha, Reino Unido e a Comissão Europeia em relação a Gibraltar".

A reunião bilateral ocorreu após o pacto de 11 de junho em Bruxelas, no qual ficou acordado que todos os controles físicos em Gibraltar seriam realizados no porto e no aeroporto do enclave britânico e não em sua fronteira terrestre, atravessada diariamente por cerca de 15 mil pessoas, a maioria para trabalhar.

Dessa forma, o território britânico passará a fazer parte do espaço Schengen de livre circulação de pessoas.

Esse acordo deve ser traduzido em um tratado vinculante, ainda sem data de implementação, que poderia ocorrer durante 2026.

"Beneficia a todos, e trará certeza legal e confiança às pessoas e aos negócios da região", disse o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, ao anunciar o acordo em 11 de junho, que agora precisa ser ratificado por todas as partes.

Sefcovic disse estar "convencido de que será ratificado, porque é um bom acordo".

