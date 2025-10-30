A- A+

ESPANHA Sánchez enfrenta interrogatório tenso no Senado espanhol por escândalo de corrupção Caso envolve o ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, e o funcionário de alto escalão socialista Santos Cerdán, ambos muito próximos de Sánchez

O presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, chamou nesta quinta-feira (30) a comissão do Senado que o interrogava de "circo", durante uma tensa audiência sobre um escândalo de corrupção que envolvendo o Partido Socialista.

"Acho que isso é um circo", declarou Sánchez após ser repreendido pelo presidente da comissão, um membro da oposição de direita, que acabara de lhe pedir "respeito".

Em uma sessão acalorada que pode durar várias horas, o líder socialista deve responder a perguntas dos senadores sobre um escândalo de corrupção que ameaça o seu governo.

Este caso, que envolve antigos pesos-pesados socialistas e está ligado a outros que envolvem sua esposa e seu irmão, colocou o chefe de Governo de esquerda em uma posição difícil.

Sánchez assumiu o cargo em 2018, com a promessa de limpar e regenerar a política espanhola após o Partido Popular (conservador) ter sido condenado em seu próprio escândalo de corrupção.

A comissão do Senado, reunida nesta quinta-feira — em uma câmara onde o Partido Popular (PP), da oposição, detém a maioria —, pretende investigar o suposto recebimento de comissões ilegais em troca de contratos públicos para equipamentos médicos durante a pandemia de covid-19.

O escândalo envolve o ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, e o funcionário de alto escalão socialista Santos Cerdán, ambos muito próximos de Sánchez na época e figuras-chave em sua ascensão à liderança socialista.

Um ex-assessor de Ábalos, Koldo García, é outro suspeito importante no caso que levou à prisão de Cerdán e a uma operação policial na sede do Partido Socialista em Madri.

"Até quando você vai fingir que não sabia de nada sobre tudo o que todos ao seu redor faziam? Você nomeou Ábalos, confiou em Koldo, nomeou Cerdán", declarou a senadora María del Mar Caballero (UPN, direita) durante seu interrogatório.

Diante deles, um sereno Pedro Sánchez, que chegou a rir de algumas perguntas que considerou "perda de tempo", defendeu novamente sua conduta e a de seu governo, esquivando-se de todas as questões controversas.

"Este é um governo limpo", reiterou aos senadores.

A convocação de Sánchez faz parte da tentativa do PP de chamar a atenção para a suposta corrupção socialista, acompanhada de repetidas exigências pela antecipação das eleições gerais, previstas para 2027.

O presidente de Governo pediu desculpas diversas vezes pelo escândalo, mas negou ter conhecimento das supostas irregularidades ou que os socialistas tenham se beneficiado de um esquema de financiamento ilegal.

Veja também