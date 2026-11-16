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Internacional Sánchez recebe apoio de Lula a duas semanas das eleições na Espanha Presidente brasileiro está em sua primeira viagem internacional após a reeleição, na qual teve problemas na garganta que o obrigaram a cancelar discursos

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, recebe nesta segunda-feira (16) o recém-reeleito presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um apoio crucial a poucos dias das eleições de 29 de novembro, que decidirão a permanência no poder do líder socialista.

Ao longo do dia, Sánchez também se reunirá em Madri com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, outro aliado de esquerda na América Latina, uma região que nos últimos anos se inclinou para a direita.

Sánchez e Lula se encontrarão no Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol, segundo a agenda divulgada por seu gabinete.

Em um primeiro momento, havia sido anunciado também um ato de campanha com a participação de Lula ao lado de Sánchez, mas o Partido Socialista espanhol anunciou posteriormente o "cancelamento" do evento.

O presidente brasileiro está em sua primeira viagem internacional após a reeleição, na qual teve problemas na garganta que o obrigaram a cancelar discursos.

"Eu continuo rouco e esse rouco é o rouco da vitória, tá?. Por isso estou feliz com essa rouquidão", disse Lula em um vídeo divulgado no domingo. Há 15 anos, ele sofreu um câncer de laringe.

Sánchez demonstra confiança em vencer as eleições de 29 de novembro, apesar de, segundo as pesquisas, estar atrás da direita nas intenções de voto.

Lula, de 81 anos, venceu de forma surpreendente o segundo turno da eleição presidencial no fim de outubro contra o senador conservador Flávio Bolsonaro, que foi o candidato mais votado no primeiro turno.

"Aconteceu no Brasil. Acabou de acontecer nos Estados Unidos (nas eleições de meio mandato). E acontecerá em breve na Espanha. A onda ultra à qual pretendem subir a direita e a extrema direita na Espanha já não cresce: desmorona", afirmou Sánchez no início de novembro.

Segundo as pesquisas, a direita espanhola venceria as eleições, mas sem maioria absoluta, o que significa que poderia precisar do apoio da extrema direita para conseguir formar o governo.

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