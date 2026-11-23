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Europa Sánchez tenta impedir vitória da direita e da extrema direita na Espanha Político socialista de 54 anos é, no entanto, uma figura altamente polarizadora no país e aparece nas pesquisas de intenção de voto atrás de Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, direita)

O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez tenta desafiar, nas eleições de domingo (29), as pesquisas que antecipam uma vitória dos conservadores, que poderiam governar com o apoio da extrema direita, algo inédito desde o fim da ditadura na Espanha.

O resultado das eleições antecipadas, inicialmente previstas para 2027, será acompanhado de muito perto nas capitais europeias, já que pode alterar os equilíbrios dentro da União Europeia (UE). Além disso, o bloco terá uma série de votações decisivas em 2027, na França, Polônia e Itália.

"Rumo à vitória, vamos votar, vencer e governar por mais quatro anos", afirmou no fim de semana, durante um comício, o primeiro-ministro espanhol, que, após oito anos no poder, se consolidou como um líder internacional da esquerda.

O político socialista de 54 anos é, no entanto, uma figura altamente polarizadora na Espanha e aparece nas pesquisas de intenção de voto atrás de Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, direita), de 65 anos. Mas a diferença diminuiu nos últimos dias.

"Não confiem nas pesquisas (...) Nós os conhecemos, são capazes de tudo e, feridos, são ainda mais perigosos", advertiu Feijóo em um evento de campanha, no qual foi categórico: "A Espanha precisa de limpeza. A Espanha precisa de mudança e, juntos, vamos conseguir isso".

As pesquisas apontam uma vitória do PP, mas longe da maioria absoluta no Congresso, em uma repetição do resultado das legislativas de 2023, quando, apesar de ter ficado em segundo lugar, Sánchez conseguiu reunir apoios para ser reeleito.

Assim, o PP pode precisar do apoio do partido de extrema direita Vox, terceira força política do país, que quase dobraria o número de cadeiras no Congresso.

Vox e PP já governam juntos várias regiões, mas a extrema direita não participa do governo central desde o retorno da democracia, após a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.

A situação de Sánchez é mais complicada devido à fragilidade de outros partidos de esquerda, cujo apoio foi crucial para mantê-lo no poder em 2023.

Evitar a "involução"

Sánchez "tem que sair já, por decência e por respeito aos espanhóis. Feijóo não sei se é o candidato (ideal), mas precisamos de mudança", afirmou à AFP em Madri Pedro Suárez, empresário de 64 anos.

"Eu acho que este país avançou bastante nos últimos anos. Muitas coisas foram conquistadas na área social", declarou Pilar Sánchez, de 64 anos, eleitora do chefe de Governo socialista.

Pedro Sánchez pede aos eleitores que evitem "a involução" que, segundo ele, significaria um governo PP-Vox, após os avanços de seu governo na área social, para o feminismo e os direitos LGBTQIA+, tudo isso enquanto a economia espanhola, a quarta maior da UE, mantém seu dinamismo.

Presidente da Internacional Socialista, o premiê espanhol já entrou em choque com Donald Trump e com Benjamin Netanyahu pelas guerras no Irã e em Gaza e, na contramão de muitos de seus parceiros europeus, é um defensor da imigração em uma Espanha que envelhece e precisa de mão de obra.

Sánchez tentou capitalizar a indignação diante da crise de acesso à moradia na Espanha e conseguiu aprovar medidas para restringir despejos forçados e a aquisição de imóveis por grandes fundos de investimento.

Porém, qualquer benefício eleitoral para Sánchez parece incerto. A oposição o culpa por não conseguir frear o aumento dos custos da moradia e dos bens de consumo em geral.

"Regeneração institucional"

Feijóo, que governou a Galícia durante 13 anos, pede a renúncia de Sánchez há vários anos devido aos escândalos de corrupção em seu entorno, pelas concessões aos independentistas da Catalunha e por sua incapacidade de aprovar o orçamento do Estado.

Com a promessa de uma "regeneração institucional", o PP também critica a avalanche de migrantes em julho na cidade espanhola de Ceuta, localizada no norte da África, e as duas colisões de trens de alta velocidade neste ano, que provocaram 115 mortes.

Por sua vez, o Vox destacou em sua campanha seu discurso anti-imigração.

"Aqui há muitas pessoas que estão vivendo de benefícios sociais que são necessários aos espanhóis e que não têm que estar na Espanha. Estas pessoas, nós vamos convidar que retornem", disse em um comício o líder do partido, Santiago Abascal, antes de afirmar que os "estupradores" e "assassinos" devem estar "nas prisões de seus países".

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