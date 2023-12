Sandália, tênis ou sapato: qual o melhor calçado para o réveillon na praia?

A- A+

Qual o calçado ideal para curtir a festa de réveillon na orla das praias? Analise bem antes de escolher o sapato. O que fica mais bonito pode não ser o mais aconselhável para a ocasião. Um dos cuidados necessários para começar bem o ano está na escolha mais adequada, que garanta o conforto dos pés e também evite alguns probleminhas ortopédicos durante a festa.



De acordo com ortopedistas, as melhores opções para quem vai passar a virada do ano na beira do mar são: o tênis, a sapatilha e o sapatênis, de preferência de materiais flexíveis e com solado fino para acompanhar o caminhar no solo instável.

Sapatos apertados ou com saltos altos são considerados inapropriados para o uso na areia e podem contribuir para lesões, até mesmo comprometendo a estrutura corporal, explica o ortopedista Marcello Serrão, especializado em medicina do esporte.

— Para a coluna, a areia fofa com o sapato inadequado pode alterar o centro de gravidade e aumentar a lordose e a tensão sobre a musculatura. Já nos joelhos, as consequências dos sapatos inadequados podem causar fortes dores e lesões — explica o especialista.



De acordo com o ortopedista, a melhor opção para passar o réveillon na praia são os calçados baixos, fechados e com o solado flexível. Como sapatilhas ou tênis, que não costumam gerar instabilidades ao andar, o solado se adapta bem ao tipo de solo — no caso a areia da praia. A flexibilidade da sola, o material macio, com bico amplo e altura do solado em torno de três centímetros são características básicas de um sapato ideal.

Serrão alerta ainda que o maior vilão para quem vai assistir à queima de fogos da areia é o salto alto, já que o tipo de calçado causa instabilidade ao andar no solo fofo da areia e pode causar acidentes graves.

— O salto alto na areia pode causar uma torção. Muitas vezes, a pessoa precisa inclinar o tronco para frente para se estabilizar e caminhar na areia, então pode acabar forçando a coluna, lombar, quadril e panturrilha — explica o médico.

Outro calçado que não é bem-visto são os populares chinelos de dedos e sandálias abertas. O ortopedista explica que o chinelo, apesar de causar mais estabilidade, pode ficar preso na areia, fazer uma alavanca e derrubar quem está usando. Além disso, o pé fica exposto a cacos de vidro e a outros objetos cortantes. Ainda assim é melhor do que os saltos altos:

— Ele se adapta um pouco melhor, mas não é o ideal. O chinelo de dedo é perigoso, as tiras podem arrebentar e causar quedas.

A ortopedista Aline Côrtes, médica do Centro de Atenção Especializada do Pé e Tornozelo do Into, indica as sandálias de modelo papete (com tiras no peito do pé e no tornozelo) para quem não abre mão de calçados abertos:

— Ela fica firme no pé, dá segurança e é uma boa sandália para andar longas distâncias com facilidade. Só não adianta se for de salto. Um solado acima de três centímetros já aumenta a lordose, os riscos de complicações nos joelhos e começa a forçar a lombar.

Outro alerta da ortopedista é a contraindicação dos sapatos mule (abertos no calcanhar) que também são um risco na areia da praia.

— O calcanhar fica sem apoio e estabilidade posterior. Na frente, também não tem apoio entre os dedos. Então é um calçado solto e perigoso na areia — orienta Aline.

Dicas para evitar dores nas articulações

Para evitar dores em joelhos, lombar e coluna, seja pelo tempo em pé ou pelo uso do calçado inadequado, os ortopedistas orientam que seja feito um alongamento antes de sair de casa. Enfatizando que, para a saúde e bem-estar, o alongamento deve ser feito diariamente ou pelo menos uma vez por semana ao longo do ano inteiro.

— Fazer um alongamento após o uso do salto pode realmente aliviar a coluna e evitar problemas maiores. O ideal é que seja direcionado para membro inferior como glúteo, posterior de coxas e panturrilhas — orienta Marcelo Serrão.

Os exercícios de alongamento devem ser feitos nas duas pernas. Segundo Aline Côrtes, uma faixa pode auxiliar no alongamento. Basta esticar a perna, colocar a faixa no pé e puxar o pé mantendo a perna esticada com o pé apontado para cima:

— Outra forma mais fácil é apoiar um dos pés no degrau de uma escada e deixar o calcanhar descer em direção ao solo com a perna esticada, assim alonga toda parte posterior da panturrilha e interior de coxas — explicou, acrescentando que para a lombar pode ser feito "sentado em uma cadeira com os joelhos a 90º, em seguida deixar o corpo cair lentamente sobre as coxas e permanecer por alguns segundos".

Outras medidas eficazes para evitar as dores são descansar com as pernas para o alto acima da cabeça, colocar gelo e massagear com cremes, assim diminui a pressão nos membros inferiores e ajuda a evitar dores e lesões. E não esquecer de se alongar também quando voltar do réveillon, para começar o ano com "o pé direito".

Além disso, é bom evitar longas caminhadas e não andar descalços na areia. As lesões, como o fincar de um espeto de palito de churrasco, garrafas, latas cortantes, tampas e outros objetos, podem levar o paciente até a precisar de uma intervenção cirúrgica nos pés.

Veja também

Retrospectiva De Kissinger a Prigojin: relembre as mortes que repercutiram no mundo em 2023